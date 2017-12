Nie przytyć w święta? To możliwe nawet bez wyrzeczeń

„Święta tradycyjne jak zawsze, zdrowe jak nigdy - czyli co zrobić aby nie przytyć?” to przewodnie hasło warsztatów, jakie organizują specjaliści z Centrum Dietetyki Stosowanej. W tym gorącym okresie chcą zwrócić uwagę na to, że tradycyjne polskie potrawy, które są serwowane na świątecznych stołach mogą być zarówno smaczne jak zdrowe.