Święta w wersji fit, czyli jak odchudzić wigilijną rybę?

Wigilia i święta Bożego Narodzenia to czas spędzony w gronie najbliższych. Jednak zwykle kończy się to na ucztowaniu przy suto zastawionym stole, który jest efektem wcześniejszego szaleństwa zakupowego i wielogodzinnego gotowania. A może tym razem zrezygnować z tych niezdrowych przyzwyczajeń i zapoznać się z ofertą cateringów dietetycznych. Co ciekawe, wiele firm świadczących takie właśnie usługi, poleca specjalne, świąteczne menu.