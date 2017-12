Zostań świątecznym darczyńcą

Charytatywna akcja dwóch znanych podlaskich firm sprawdziła się już w latach ubiegłych. Dlatego w tym roku, z początkiem grudnia, ruszyła jej trzecia edycja. Potrwa do 7 stycznia. Część dochodu ze sprzedaży Krynki w białostockich sklepach PSS trafi do Fundacji „Pomóż Im”. Środki pomogą w prowadzeniu dziecięcego hospicjum.

- Liczy się każdy grosz - podkreśla Inga Januszko – Manaches z Fundacji. - Bo potrzeby Hospicjum są znaczne. To nie tylko opieka medyczna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi ale również pomoc, jaką zapewniamy całym, hospicyjnym rodzinom. W efekcie, nie opiekujemy się 30-stką, ale niemal setką osób. Dlatego mam nadzieję, że inne firmy pójdą w ślady Krynki oraz PSS-u i dołączą do akcji.

W 2015 roku pieniądze ze sprzedaży napojów Krynki w sklepach PSS Społem Białystok pomogły w zakupie aparatu do USG. W 2016 roku z kolei środki przeznaczono na zakup opału na zimę. Tegoroczny wpływ pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb działalności Hospicjum.

- Pieniądze na pewno dobrze się przysłużą - mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki, który gorąco wspiera Fundację „Pomóż im”. - To wyraz naszej solidarności, z tymi którzy są w potrzebie i nie ze swojej winy mają znacznie trudniej. Czas świąt Bożego Narodzenia, to okres gdy chcemy myśleć i działać bardziej bezinteresownie, kiedy doceniamy czym jest bliskość i serdeczność ze strony drugiego człowieka.

Wtóruje mu Grażyna Nejfeld, kierownik marketingu i zakupów w PSS Społem Białystok:

- Z całego serca zachęcamy naszych klientów do włączenia się w pomoc. Część dochodu ze sprzedaży produktów Krynki zasili budżet organizacji prowadzącej Domowe Hospicjum dla Dzieci. Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne zakupy do naszych sklepów, prosząc jednocześnie, aby w koszyku nie zabrakło Krynki.

Fundacja „Pomóż im” od 2009 roku prowadzi jedyne w północno-wschodniej Polsce Domowe Hospicjum dla swoich podopiecznych. Opiekuje się w nim 30 małymi pacjentami. Dzieci mogą otrzymywać pomoc medyczną i psychologiczną w domu, nie są skazane na długotrwałe pobyty w szpitalu i rozłąkę z bliskimi. Do tej pory Fundacja pomogła ponad 500 pacjentom. Środki na działalność pochodzą w części z kontraktu z NFZ, wpływów z 1% podatków oraz darowizn. Szczegółowe informacje na temat świątecznej akcji znaleźć będzie można m. in. na billboardach, ulotkach i plakatach w sklepach należących do sieci PSS Społem Białystok, w internecie oraz mediach.