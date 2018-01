Firma Ideal Group wyróżniona w rankingu Gazele Biznesu 2017

- To wyróżnienie jest efektem postawienia na innowacje, ciężkiej pracy i zaangażowania naszych pracowników. Bez ich determinacji na pewno nie osiągnęlibyśmy tak wiele– mówi Andrzej Nartowicz, szef Ideal Group.

Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki czynnemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Najwyższe miejsca w tegorocznej edycji zajmują przedsiębiorstwa, które w roku 2017 wykazały największy wzrost obrotów. Ideal Group, w ubiegłym roku wykazała przychód w wysokości 52,8 mln zł, natomiast zysk firmy wyniósł 0,16 mln zł netto.

Firma vendigowa, która istnieje od 2003 roku sukces osiągnęła dzięki kawie. Pierwszą marką, która podbiła rynek była Ideal Cafe.

- Nasz pomysł polegał na tym by serwować smaczną i aromatyczną kawę z automatów vendingowych w biurach i miejscach pracy. Jako pierwsi oferowaliśmy dostawę wybranych gatunków kaw i serwis urządzeń. Po kawie w ten sam sposób zaczęliśmy oferować wodę. Tu dodatkowo proponowaliśmy urządzenia, które ją filtrują, chłodzą, gazują - dodaje Andrzej Nartowicz.

Kolejny pomysł to „Zdrowe Kieszonkowe” - realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach. To oferta zdrowych przekąsek, które można zakupić z urządzenia vendingowego za pomocą specjalnych kart lub breloków z wykorzystaniem systemu do komunikacji i płatności zbliżeniowych.

Projekt wspiera uczniów z najuboższych rodzin przez zapewnienie im zasilonych kart do zakupu zdrowych produktów.

Kilka lat temu firma rozpoczęła prace nad własną technologią pay2vend. To rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w branży vendingowej. Dzięki niej użytkownicy mogą kupować w automatach z żywnością, napojami, przekąskami itp., wykorzystując specjalne karty, breloki i inne nośniki do płatności zbliżeniowych, wkrótce również aplikację mobilną. System umożliwia też zarządzanie zakupami poprzez platformę internetową.

Kolejnym autorskim projektem białostockiej firmy jest Ideal Bistro. To unikatowe rozwiązanie wspierające pracodawców w organizacji żywienia zbiorowego. Ideal Bistro to zestaw urządzeń typu foodomat, wydających gotowe posiłki z wykorzystaniem kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej. Technologia umożliwia wydanie nawet do 1 tys. różnych posiłków, w ciągu zaledwie 10-minutowej przerwy w pracy.

- W tym roku skupiamy się na rozwijaniu tego właśnie projektu. Chcemy nawiązać współpracę z jak największą ilością firm i przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że dzięki Ideal Bistro w przyszłym roku również znajdziemy się w zacnym gronie wyróżnionych Gazelą Biznesu – podsumowuje prezes Ideal Group.