Axami na targach mody w Paryżu. Kolejny rok z rzędu

Paryż to światowa stolica mody. Co roku w mieście odbywają się popularne i cenione przez przedstawicieli branży na całym świecie targi bielizny - Salon International de la Lingerie. To okazja, aby poznać najgorętsze trendy, które będą obowiązywały w ciągu nadchodzących miesięcy. W tym roku przedstawiciele Axami również pojawią się w Paryżu, by uczestniczyć w niepowtarzalnej atmosferze tego wydarzenia.

- Liczymy, że i tym razem uda się nam nawiązać nowe kontakty i jeszcze bardziej poszerzyć dystrybucję naszej bielizny. To, że możemy być wśród grona najlepszych na świecie marek bieliźniarskich, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem – mówi Edyta Skutnicka, właścicielka firmy i projektantka bielizny. - Paryskie targi to zachwycająca paleta barw, faktur, krojów i koncepcji - wydarzenie niezwykle intensywne i inspirujące. Zawsze wracamy stamtąd pełni energii do pracy, z głowami pełnymi świetnych pomysłów! Jestem przekonana o tym, że i w tym roku będzie podobnie.

Cykliczna obecność Axami na paryskich targach sprawiła, że bielizna z Białegostoku znana jest nie tylko nad Wisłą, ale również we Francji, Niemczech czy Włoszech. Ekskluzywne kolekcje podbiły też bardziej odległe rynki takie jak Azja, Ameryka Południowa, Australia czy Afryka.





Trzydniowe targi w Paryżu ruszają 20 stycznia.