MF Pajka Rally Team z tytułem wicemistrzów

Gala, organizowana przez Polski Związek Motorowy, miała miejsce 19 stycznia w Olsztynie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Wyróżnienie przyznane MF Pajka Rally Team odebrali: kierowca Paula Kucharewicz oraz pilot Bartosz Dzienis.

- Cieszymy się, że nasze ubiegłoroczne starania i sukcesy zaowocowały tytułem wicemistrzów. Poprzedni sezon z całą pewnością możemy zaliczyć do bardzo udanych. Nie byłoby to możliwe bez wspólnej pracy całej naszej załogi oraz naszych fanów, którzy wspierali nas podczas wszystkich zmagań, a w tych najtrudniejszych chwilach dawali nam siłę i motywację, za co serdecznie dziękujemy – mówi Paula Kucharewicz. - Liczymy na to, że sezon, który zaczynamy już niebawem będzie równie udany, a my ze swej strony zrobimy wszystko, aby nie zawieść naszych kibiców.

W 2017 roku MF Pajka Rally Team odniosła wiele sukcesów. Ukończyła wszystkie rajdy w których brała udział, wielokrotnie plasując się na podium. Załoga startowała w niezmienionym składzie. Miejsce za kierownicą zajmowała Paula Kucharewicz, którą wspomagał pilot Bartosz Dzienis.

Ekipa w zakończonym już sezonie używała auta Peugeot 208R2. Jej członkowie wielokrotnie podkreślali, że ta rajdówka doskonale sprawdziła się podczas wszystkich występów i w najtrudniejszych warunkach.

- Ten samochód ma jeszcze spore możliwości, które postaramy się wykorzystać w nadchodzącym sezonie – zapewnia Bartosz Dzienis.

Emocje po minionym sezonie jeszcze do końca nie opadły, a MF Pajka Rally Team już przygotowuje się do kolejnego. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na fanpage’u teamu.