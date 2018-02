Solidne kotły TIS na Budmie

Klienci TIS wiedzą, że warto poczekać kilka tygodni na kocioł pelletowy produkowany przez tę firmę, niż kupić podobne urządzenie „od ręki” u innego producenta. Czas oczekiwania wynika z ilości zamówień, a ich mnogość z jakości urządzeń, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo z Lipska na Podlasiu. Teraz mogli się o tym przekonać także goście odwiedzający poznańskie targi, które odbywały się w tym roku na przełomie stycznia i lutego.

- Ruch przy naszym stoisku był naprawdę spory, szczególnie przyglądano się naszemu kotłowi na pellet - mówi Maciej Okuła, dyrektor handlowy TIS Group. - To system grzewczy nowej generacji. Jest ceniony przez fachowców z branży, głównie za solidność. Został sprawdzony w trudnych, polowych warunkach za naszą wschodnią granicą, gdzie zimy są srogie i gdzie ma wielu nabywców. Dajemy 5-letnią gwarancję na szczelność korpusu. Nowoczesny podajnik paliwa, automatyczne czyszczenie palnika, innowacyjna automatyka TIStronic-495, gwarantują wiele lat bezawaryjnej pracy systemu. Wykonujemy kotły z najlepszej certyfikowanej stali od europejskich dostawców.

Popularność kotłów podlaskiego przedsiębiorcy nie powinna dziwić. Użytkownicy chwalą je też za to, że ich czyszczenie jest proste i szybkie, a bywa to bardzo uciążliwe w przypadku urządzeń gorszej jakości.

Drugim produktem TIS, który przykuł uwagę zwiedzających był system EcoNet. Pozwala on na sterowanie ogrzewaniem na odległość, za pośrednictwem Internetu. Dzięki niemu możliwe jest zdalne kierowanie wszystkimi modułami ogrzewania: kotłem, termostatem pokojowym i temperaturą ciepłej wody użytkowej. Wystarczy wyruszając z pracy, kliknąć na smartfonie, by wchodząc w przemoczonych butach do domu, poczuć pod stopami ciepłą podłogę. W razie awarii system poinformuje użytkownika, że potrzebna jest jego interwencja. To wyjątkowo praktyczne rozwiązanie, które może bardzo poprawić komfort domowników.

Firma TIS działa na polskim rynku od ponad 10 lat. Posiada dwie fabryki. Pierwsza, działająca na Białorusi, obsługuje rynek wschodni, głównie Ukrainę, Rosję i Kazachstan a także kraje bałtyckie. Druga, powstała dwa lata temu w Lipsku na Podlasiu. Jej uruchomienie otworzyło przed firmą nowe perspektywy rozwoju i inne rynki zbytu. Charakterystyczne czarno-pomarańczowe kotły, produkowane w Lipsku znalazły się na wyposażeniu wielu domów i przedsiębiorstw w Polsce i Europy wschodniej.

Trzon zespołu TIS tworzą projektanci i wyspecjalizowani konstruktorzy urządzeń hydraulicznych, grzewczych i przemysłowych. Poza opracowywaniem nowych zaawansowanych systemów, świadczą oni także usługi polegające na serwisowaniu i remoncie maszyn.

APLA:

TIS Group to polski producent niezawodnych kotłów C.O. dedykowanych dla odbiorców indywidualnych oraz firm. Grupę TIS tworzą spółki zależne działające w Rosji, na Białorusi i krajach Bałtyckich. Firma posiada dwie fabryki – jedną na Białorusi i drugą w Lipsku koło Augustowa. TIS produkuje kotły C.O. od 2008 roku. Jej wyroby są obecne w tysiącach domów w krajach Bałtyckich, na Białorusi, Ukrainie czy w Rosji.