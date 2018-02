Podlaska marka zaprezentuje się na targach w Las Vegas

- Wyjazd do Nevady był możliwy dzięki dofinansowaniu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które otrzymaliśmy w ramach wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w promocji marek produktowych - Go to Brand – mówi Edyta Skutnicka, projektantka i właścicielka firmy. - Targi w Las Vegas będą doskonałą okazją, by zaprezentować naszą całkowicie nową kolekcję „Venetian Mirror”. Dziś mogę zdradzić, że jest ona absolutnie unikalna, wyróżniają ją intensywne kolory i niepowtarzalne dodatki.

Targi CURVE EXPO rozpoczynają się 12 lutego i potrwają przez kolejne trzy dni. Zaprezentują się na nich wiodące marki bielizny i strojów kąpielowych takie jak: Chantelle, Aubade, Etam czy La Perla.

- Cieszę się, że nasza bielizna będzie się prezentowała w tak zacnym towarzystwie. Będą ją oceniać tysiące ekspertów, projektantów i zwiedzających. Mam nadzieję, że otrzymamy najwyższe noty. Liczę, że ten wyjazd, do którego przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy, projektując i tworząc nową kolekcję, umożliwi nam nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, a nasza oferta stanie się równie popularna w Stanach Zjednoczonych jak w Europie - dodaje właścicielka Axami.

Relację z przebiegu targów w Las Vegas z udziałem firmy Axami, będzie można śledzić na oficjalnym profilu marki na Facebooku.