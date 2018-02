Dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych. Można składać wnioski

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d". Środki mają być przeznaczone na racjonalizację technologii produkcji, unowocześnienie gospodarstw, zmianę ich profilu, zwiększenie i poprawę jakości produkcji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na niemałe pieniądze z ARiMR mogą liczyć ci rolnicy, których wartość gospodarstw waha się w przedziale do od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Jeżeli zaś jeden wniosek składa kilku właścicieli, to łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie złożony wniosek, gospodarstwo każdego z rolników wspólnie wnioskujących o dofinansowanie, musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Rolnik, który stara się o dofinansowanie musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów, które wyliczane są przy pomocy specjalnego algorytmu. Należy więc zastanowić się nad zakupem maszyn Metal-Fach oraz ciągników Farmtrac, ponieważ podlegają one punktacji na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sklep TwojaZagroda.pl to oficjalny dealer obu producentów, warto więc umówić się na niezobowiązujące spotkanie, podczas którego specjaliści sklepu przedstawią możliwości i najlepsze rozwiązanie dopasowane do konkretnych gospodarstw. Sklep oferuje również prezentację maszyn oraz ciągników, darmową jazdę testową wybranymi modelami ciągników Farmtrac, a także zainteresowanym umożliwią prezentację fabryki Metal-Fach.

Jakie kwoty można uzyskać?

Jak czytamy na stronie internetowej ARiMR maksymalna kwota może sięgać 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a 60% wtedy, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Szansa na szybki rozwój

- Właściciele małych i średnich gospodarstw powinni poważnie się zastanowić nad złożeniem wniosku w ARIMR. Warto skorzystać z takiej formy wsparcia, bo to duża szansa dla małych i średnich gospodarstw na szybki i efektywny rozwój – mówi Paula Kucharewicz, właścicielka sklepu TwojaZagroda.pl i dodaje, że maszyny produkowane pod znaną marką Metal-Fach oraz ciągniki Farmtrac podlegają punktacji na dofinansowanie programu, a TwojaZagroda.pl jest oficjalnym dealerem obu firm i posiada pełną ofertę tych producentów, dzięki czemu każdy zainteresowany może otrzymać optymalnie dopasowaną do własnych potrzeb ofertę.

Więcej informacji można uzyskać w sklepie stacjonarnym TwojaZagroda.pl przy ulicy Kresowej 62 w Sokółce lub kontaktując się telefonicznie 533 111 477 z ekspertem sklepu.