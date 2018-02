Wchodzisz i zarabiasz

To jest naprawdę proste. Nie trzeba szukać lokalu, ani go remontować, sprawdzać wentylacji, podłączać sprzętu. Trzeba mieć tylko kapitał na start i od jutra można mieć swoją lodziarnię. Nazwa nowego konceptu, wprowadzanego właśnie przez LodyBonano to „Lodziarnia od zaraz”.