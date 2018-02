Wypalarka wysokiej klasy

- Współpracujemy z zespołem świetnych polskich konstruktorów. Eksperci wiedzą najlepiej, jaka powinna być przecinarka, która spełni oczekiwania branży przemysłowej - mówi Tomasz Mańczuk, prezes TIS Technology. - Stworzyli narzędzie nowoczesne, wytrzymałe i niezawodne, produkowane z najlepszych komponentów. Ważne są nie tylko parametry techniczne urządzenia, ale też jego podatność na zmianę, wielofunkcyjność i wygoda obsługi. Opinie klientów potwierdzają, że udało nam się wprowadzić na rynek maszynę naprawdę wysokiej klasy.

Dzięki zastosowaniu specjalnego stopu aluminium, używanego do budowy samolotów, znacznie zmniejszono masę portalu wypalarki CNC, produkowanej w Lipsku. Jest to szczególnie ważne przy szybkim cięciu skomplikowanych detali. Innowacja ta pozwala na wycinanie z blachy dowolnych, bardzo precyzyjnych elementów po wgraniu do sterownika odpowiedniego programu. Stwarza to firmom pracującym z tym materiałem wręcz nieograniczone możliwości.

Oprogramowanie sterujące oparte jest o system Windows i co ważne jest dostępne również w języku polskim. Urządzenie zostało tak zaprojektowane, że umożliwia dodawanie różnych opcji m.in. głowicy do cięcia 3D, głowicy do ukosowania równoległego, systemu wycinania rur zamkniętych i innych, bez ingerowania w konstrukcję samej maszyny. Do stworzenia dokładnych detali najczęściej stosuje się serwonapędy i w taki jest też wyposażona wypalarka CNC, ale w ofercie TIS Technology można znaleźć także maszyny z silnikiem krokowym, nadające się do mniej finezyjnych prac.

Urządzenie ma jeszcze jeden atut, na który zwracają uwagę jego użytkownicy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają skrócić czas rozładowania i czyszczenia maszyny do 5 minut. Ponadto zużywa mniej prądu, niż wypalarki starego typu, co przy długim użytkowaniu, przekłada się na konkretne oszczędności. Wszystkie podzespoły zastosowane w maszynie mają charakter uniwersalny i produkowane są przez firmy od lat znajdujące się na rynku światowym. Daje to gwarancję, że nawet za dziesięć lat dostępne będą części zamienne i nie będzie problemów z naprawą czy modernizacją wypalarki.

Trzonem zespołu TIS Technology są projektanci i wyspecjalizowani konstruktorzy maszyn przemysłowych. Poza opracowywaniem nowych zaawansowanych urządzeń, świadczą oni także usługi polegające na serwisowaniu i remoncie maszyn, np.: tokarek, frezarek, szlifierek, pras. Instalują, uruchamiają i modernizują linie technologiczne w zakładach przemysłowych. Mając na uwadze ich kompetencje i kreatywność, można się spodziewać, że wkrótce TIS Technology stanie się jednym z liderów w swojej branży.