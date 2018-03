Nowy automat do świderków skrojony pod klienta

To był często pojawiający się problem, czasem wręcz nie do pokonania dla inwestorów, którzy chcieli uruchomić własną lodziarnię, a nie mieli wystarczających warunków. Zazwyczaj urządzenia do lodów wymagają zasilania 400 V, a nie w każdym lokalu można przygotować taką instalację.

- Prowadzę stację benzynową nieopodal szkoły. Mam tutaj spory ruch. Młodzież przychodzi na hot-dogi. Pewnie kupowałaby też lody. - mówi Roman Urlik, przedsiębiorca z Suwałk. - Najbardziej problematyczna okazała się kwestia maszyny do produkcji lodów. Chciałem, żeby nie zajmowała zbyt dużo miejsca, żeby była prosta w obsłudze i można ją było podłączyć do prądu na zwykłą wtyczkę. Niestety, kiedy zacząłem się rozglądać, okazało się, że muszę zrobić przyłącze siłowe. Wykonałem kilka telefonów i żeby załatwić sprawę z energetykami i elektrykami potrzebowałbym na to przynajmniej dwóch miesięcy. Całe lato by zeszło...

W zeszłym roku pan Roman zrezygnował więc z wprowadzenia świderków w swojej stacji, ale przygotowuje się do nowego letniego sezonu. Być może rozwiązaniem jego problemów będzie nowy model urządzenia MAXI FREEZE M18, produkowany przez Hard – Ice z zasilaniem na 230 V.

- Zaprojektowaliśmy je na wyraźne zapotrzebowanie klientów. Mieliśmy wiele zapytań w tej sprawie - przyznaje Paulina Czaplejewicz, opiekun produktu w Hard - Ice. - Automat występuje też w wersji nablatowej. Jest dwa razy mniejszy niż jego pierwowzór, ale zachował dużą wydajność. To kolejne spełnione życzenie naszych biznesowych partnerów. Sprawdzi się w tzw. warunkach polowych. Wystarczy zwykłe gniazdko, nie potrzebuje też dużej przestrzeni. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą małe punkty gastronomiczne nie miało po prostu miejsca na duży automat. Teraz jest MAXI FREEZE M18. Interesują się nim także lodziarze, którzy mają maszyną tylko do lodów włoskich, a chętnie poszerzyliby ofertę o świderki.

Maszyna wyposażona została w lepsze podzespoły, m.in. kompresor i silnik. Ma też wszystkie atuty innych urządzeń marki Hard - Ice, czyli jest energooszczędna, bezawaryjna, zużywa dużo mniej wody niż podobne urządzenia. Posiada przyjazne dla użytkownika, intuicyjne oprogramowanie i wiele funkcji ułatwiających sprzedaż i obsługę, takich jak np.: licznik porcji, tryb pracy „Noc”, który pozwala na przechowanie mieszkanki do rana, a także funkcję automatycznego wstępnego mycia maszyny.

Firma Hard - Ice działa na polskim rynku od ponad osiem lat. Wyspecjalizowała się w produkcji automatów do lodowych świderków. Sprzedała ponad 1000 urządzeń, wyposażając wiele polskich lodziarni. Jej maszyny trafiły także za granicę, m.in. do Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Belgii, Irlandii czy Białorusi.