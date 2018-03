„Klik” po Makaruna

Test trwa od 22 lutego w punkcie Makaruna przy ul. św. Tomasza w Krakowie. Każdy, kto do 8 marca zamówi w nim danie poprzez sieć, zapłaci połowę ceny. Na razie sprzedaż online to kilkanaście procent codziennego utargu lokalu, ale tendencja jest wzrostowa, a feedback od klientów bardzo pozytywny.

- Makarun ma swoich stałych klientów, którzy są przekonani do naszych potraw i po nie wracają. To przeważnie młodzi ludzie, którzy chętnie zaglądają na naszą stronę www i na facebookowy profil, nie mają też problemu z realizowaniem usług w sieci. Opracowanie aplikacji to odpowiedź na zgłaszane przez nich zapotrzebowanie - mówi Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci Makarun Spaghetti and Salad. - Poza tym sektor branży gastronomicznej, który oferuje dania typu „take away” rozwija się właśnie w tym kierunku.

Wprowadzenie aplikacji do zakupu dań online, to z perspektywy marki, przede wszystkim inwestycja w franczyzobiorców, którzy do tej pory, chcąc sprzedawać makarunowe dania przez Internet, korzystali z usług innych portali.

- Za to pośrednictwo oczywiście musieli płacić i to wcale niemałe kwoty - zdradza Tymczyszyn. - Teraz pieniądze te zostaną w naszych kieszeniach i wszyscy w sieci na tym zyskają. Chcemy, by przygotowywana dla naszych partnerów aplikacja nie ustępowała najlepszym tego typu narzędziom, jakimi dysponują liderzy handlu internetowego.

Dlatego sieć zachęca do jej współtworzenia także konsumentów, bo to oni ostatecznie zdecydują, czy opracowane rozwiązanie przyjmie się. Każdy, kto poinformuje o błędach i niedoskonałościach apki dostanie 70 proc. rabat na wybrane danie, podczas kolejnej wizyty w spaghetterii.

- Obecnie we współpracy z naszymi klientami udało się wykryć i usunąć dwa błędy mniejszej wagi - mówi Tomasz Krawczyk specjalista ds. partnerów kluczowych w Makarunie. - Poprawienie ich sprawi, że aplikacja będzie bardziej przyjazna dla użytkowników. Nie odnotowaliśmy żadnych wad krytycznych czy uniemożliwiających jej działanie.

Aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna, panel nawigacyjny przejrzysty i czytelny. Wykorzystując ją, można zakupić online wszystkie dania z menu. Dowóz realizowany jest podobnie jak przy zamówieniu telefonicznym.

Po teście w Krakowie, aplikacja będzie wprowadzana w pozostałych miastach. Właściciele sieci planują, że w drugim kwartale 2018 roku usługa zamówienia online będzie dostępna we wszystkich lokalach Makaruna. Na chwilę obecną na mapie Polski widnieje ponad 25 pomarańczowych punktów, co daje sieci pozycję największej w kraju. Spaghetteria Makaruna działa też w Hamburgu.