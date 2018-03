Kawa na lodowisku i w zakładach bukmacherskich

- W ostatnim czasie kolejni klienci znaleźli się w naszym portfolio. Cieszę się, że oferta Ideal Cafe jest na tyle atrakcyjna, że decydują się na nią przedstawiciele wielu różnych branż. Automaty z kawą na stałe wpisały się w przestrzeń publiczną, funkcjonują w biurach, szkołach, urzędach, szpitalach zapewniając komfort i wygodę przez 24 godziny na dobę. Dbamy o to, by nasze automaty były łatwe i proste w obsłudze i co ważne - estetyczne. Gwarantujemy również ich serwis – mówi Andrzej Nartowicz, właściciel Ideal Group.

Wśród nowych klientów Ideal Group, którzy będą mieli do dyspozycji automaty vendingowe serwujące aromatyczną kawę, znalazła się też firma bukmacherska Superbet. To jeden z europejskich liderów tej branży. I choć na polskim rynku jest dopiero od listopada ubiegłego roku, to może pochwalić się już blisko 50 placówkami. Automaty z logo Ideal Cafe pojawią się między innymi w Zabrzu, Krakowie, Katowicach i Gliwicach.

Nie ma nic przyjemniejszego niż smak aromatycznej, gorącej kawy serwowanej tuż po wyczerpującej jeździe na łyżwach. O to, by miłośnicy tego sportu mieli do niej nieograniczony dostęp zadbała sieć lodowisk Piruet. Automaty vendigowe Ideal Cafe są już do dyspozycji klientów na lodowiskach w Warszawie, Olsztynie i Piasecznie.

- Nasze automaty kawowe oprócz serwowania pysznej kawy umożliwiają przygotowanie takich napojów jak gorący napój czekoladowy, czekolada z mlekiem, cappuccino, cappuccino z czekoladą, latte, latte macchiato… a wszystko w łatwy i szybki sposób! Przygotowanie nie trwa dłużej niż 20 sekund – mówi na zakończenie Andrzej Nartowicz.

Do tej pory automaty marki Ideal Cafe funkcjonują w kilkuset miejscach. W niedalekiej przyszłości pojawią się w kolejnych.