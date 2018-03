Dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Trwa nabór wniosków

To ostatnia szansa na złożenie odpowiednich dokumentów. Ostateczny termin mija 20 marca. Rolnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w programie ma szansę otrzymać nawet 500 tysięcy złotych na zakup nowych maszyn lub ciągników. W związku z tym, że do tej pory zainteresowanie nie było duże, gospodarze mają szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosków. Środki mają być przeznaczone na racjonalizację technologii produkcji, unowocześnienie gospodarstw, zmianę ich profilu, zwiększenie i poprawę jakości produkcji.

Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy, posiadający gospodarstwa, których wartość wyceniana jest od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Jeżeli jeden wniosek składa kilku właścicieli, to łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie złożony wniosek, gospodarstwo każdego z rolników wspólnie wnioskujących o dofinansowanie, musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Rolnik, starający się o dofinansowanie musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów, które wyliczane są przy pomocy specjalnego algorytmu.

- Polecamy rolnikom maszyny produkcji Metal-Fach oraz ciągniki Farmtrac, ponieważ podlegają one punktacji na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Paula Kucharewicz, właścicielka sklepu TwojaZagroda.pl. - Nasz sklep jest oficjalnym dealerem obu producentów. Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Nasi specjaliści na pewno przedstawią najlepsze możliwości i rozwiązanie, a także pomogą dopasować maszyny do konkretnych gospodarstw. Oferujemy również zainteresowanym prezentację ciągników i fabryki Metal-Fach oraz darmową jazdę testową wybranymi modelami ciągników Farmtrac.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jedno gospodarstwo może sięgać nawet 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a 60% wtedy, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

- Ta forma wsparcia, jaką oferuje ARiMR, to duża szansa dla małych i średnich gospodarstw na szybki i efektywny rozwój. Gorąco namawiamy rolników, by w terminie złożyli stosowne dokumenty. Czasu zostało niewiele, dlatego swoją pomoc oferują pracownicy naszego sklepu – mówi Paula Kucharewicz.

