Więcej klientów, mniejsze kolejki

Już na pierwszy rzut oka widać, że to nowość na branżowym rynku, ponieważ automat ma zupełnie inną obudowę, smuklejszą, o bardziej stonowanej kolorystyce, z wygodniejszym i większym okienkiem wydającym. Na życzenie klienta może być wyposażony w uproszczony, dotykowy panel operatorski. Ale nie wygląd jest głównym atutem nowego modelu.



- Maszyna ta powstała z myślą o lodziarzach, prowadzących punkty, przed którymi latem ustawiają się niekończące się kolejki - mówi Paulina Czaplejewicz, opiekun nowego produktu firmy Hard-Ice. - Zastosowano tu najnowszy system „Multi-Point”, który w zdecydowany sposób zwiększył jej wydajność i polepszył konsystencję lodów. Znalazła się w niej również bardziej zaawansowana technologicznie sprężarka oraz elektroniczny system kontroli zmrożenia. Innowacje te sprawiają, że model ten jest bezawaryjny i może pracować na wysokich obrotach latami.



Nowością konstrukcyjną jest też wprowadzenie nowych noży. Zastosowane świdry, od swego pierwowzoru różnią się nie tylko kształtem. Zwiększona wydajność i wzmocniony układ mrożenia wymusił konieczność zastosowania wytrzymalszych materiałów. Wysokiej jakości tworzywo, którego użyto do produkcji noży, powoduje, że konsystencja lodów jest jeszcze bardziej aksamitna, a koszty eksploatacyjne maszyny niższe. Energooszczędne są też nowoczesne silniki, w jakie wyposażony został nowy model. Wszystkie ruchome elementy są bardzo proste w montażu oraz myciu.



Automat może wytwarzać lody o dwóch smakach, albo ich mix. Występuje w dwóch wariantach chłodzenia: wodnym i powietrznym. Wymaga zasilania 380 V. Posiada wszystkie udogodnienia jakie mają inne maszyny Hard-Ice, a więc: wielozakresowe ustawianie twardości loda, licznik porcji, tryb pracy „noc”, funkcję „mycie” itd.



Do 30 kwietnia model dostępny jest w promocyjnej cenie 36 900 zł netto. Producent przygotował też ofertę wynajmu maszyny i tzw. finansowania fabrycznego. Jeśli ktoś się zdecyduje na pierwszą opcję, cena uzależniona jest od okresu wynajmu. Może to być kwartał (2-3 miesiące) lub pół roku (5-6 miesięcy). ESKIMO M18 można wynająć od kwoty 3200 zł netto miesięcznie. Finansowanie fabryczne przewidziane jest na okres dwóch lat i w tym wypadku miesięczny koszt z jakim musi się liczyć inwestor, zaczyna się od poziomu 500 zł netto miesięcznie. Każdy z wariantów jest wart przemyślenia przez lodziarzy, którzy nie chcą tracić klientów zniecierpliwionych zbyt długim staniem w kolejce i myślą o podniesieniu wydajności w swoim punkcie.