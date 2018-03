Axami wprowadza na rynek nową kolekcję

Rozświetlająca biel, urzekająca czerń, intensywna czerwień i intrygujący fiolet – te kolory wyróżniają kolekcję „Venetian Mirror”, najmłodsze dziecko marki Axami, podlaskiego lidera branży bieliźniarskiej. Stylowe i zmysłowe komplety robią już prawdziwą furorę wśród klientów za Oceanem. Kolekcja miała swoją oficjalną, światową premierę podczas ostatnich targów modowych w Las Vegas, które odbyły się w lutym.



Co odróżnia tę kolekcję od innych? Połączenie klasyki i nowatorskiego designu tworzy kompozycje jedyne w swoim rodzaju. Nowa kolekcja dowodzi, że marka Axami to gwarancja najmodniejszych wzorów i najwyższej jakości tkanin.



- Nasza nowa propozycja jest niczym weneckie lustro. Kobiety, które zdecydują się na nią, mogą poczuć się właśnie jak po drugiej stronie tego wyjątkowego zwierciadła. Tylko one znają swój zmysłowy sekret ukryty przed wzrokiem innych pod „zwykłymi” ciuchami. To tak jakby obserwowały świat właśnie zza niego. To dodaje im pewności siebie i sprawia, że mogą poczuć się naprawdę seksownie – przekonuje Edyta Skutnicka, projektantka bielizny i szefowa Axami.



Najbardziej zadziwiają te modele nowej kolekcji, gdzie autorka w subtelny sposób wykorzystała połączenia delikatnych tasiemek. To kobietom dodaje wdzięku i subtelności.



Jak w każdej z dotychczasowych kolekcji marki Axami projektanci szczególną wagę przykładają do detali i dodatków.



- Tym razem jednak postawiliśmy na minimalizm i delikatność. Gdzieniegdzie pojawiają się niewielkie klejnoty lub zdobienia na paseczkach – dodaje Edyta Skutnicka.



Podobno to oczy są zwierciadłem duszy, lecz kobiety wiedzą jak wiele wyrazić można kuszącą bielizną. Kolekcja „Venetian Mirror” pozwala pokazać im swoje drapieżne lecz delikatne oblicze.