Podlaska firma na targach „House I” w Rydze

Doroczna impreza trwała od 8 do 11 marca. Miała już swoją czwartą edycję. Prezentowali się na niej przedstawiciele sektora budowlanego i energetyczno-środowiskowego z północno-wschodniej Europy. Wystawcy promowali swoje najbardziej zaawansowane produkty i systemy, które można zastosować w różnych typach osiedli: od budynków wielorodzinnych po małe gospodarstwa. W targach wzięło udział prawie 300 firm z 14 krajów. Wśród nich TIS Group z Podlasia.

- Zależy nam na umocnieniu naszej pozycji w krajach nadbałtyckich, a tego typu imprezy temu właśnie służą. Targi w Rydze to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ale też poznania konkurencyjnych ofert– mówi Tomasz Mańczuk, prezes TIS Group. - Można po prostu dokładnie zorientować się „co w branży piszczy”.

Charakterystyczne czarno-szare kotły C.O., produkowane w Lipsku znalazły się na wyposażeniu wielu domów i przedsiębiorstw w Polsce i Europie Wschodniej. Cieszą się dobrą sławą, jako solidne, ekonomiczne i bezawaryjne urządzenia, sprawdzające się w także podczas ciężkich, długich zim.

TIS prezentowała podczas targów nowości w swojej ofercie. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się nowy kocioł C.O. zasilany pelletem, wyposażony w nowoczesny podajnik paliwa, system automatycznego czyszczenia palnika, innowacyjną automatykę TIStronic-496P gwarantującą wiele lat bezawaryjnej pracy systemu.

Kocioł wykonany jest z najlepszej certyfikowanej stali od europejskich dostawców. Uznanie zdobył też system mobilnego sterowania ogrzewaniem EcoNet, pozwalający na kierowanie ogrzewaniem na odległość, za pośrednictwem Internetu.

Targi "House I" to ważne wydarzenie dla specjalistów z branży budowlanej. Program imprezy podzielony został na dwa panele: jeden skierowany był do przedsiębiorców i profesjonalistów, drugi zaś do osób, chcących skorzystać z usług firm, czyli inwestorów. Ryskie targi w tym roku odwiedziło ponad 30 tys. gości.