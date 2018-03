Artemida szuka potencjalnych dawców

Mieszkają w okolicach Olsztyna. Niestety w województwie warmińsko – mazurskim do tej pory nie funkcjonował bank nasienia. Aby znaleźć i wybrać dawcę musieli sporo podróżować po Polsce. Teraz ma się to zmienić i jest ogromna szansa na to, że dawcę nasienia dla drugiego dziecka znajdą w Olsztynie.



W mieście, w ciągu najbliższego miesiąca, ruszy pierwszy w regionie bank nasienia. Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu Artemida już poszukuje potencjalnych dawców. W tym celu klinika wykorzystuje wymowne plakaty, które już są widoczne w mieście. Przedstawiają one strażaka tulącego niemowlę i są opatrzone mocnym hasłem, które brzmi: „Każdy mężczyzna ma w sobie bohatera. Pomóż stworzyć nowe życie i zostań dawcą nasienia”.



Kto może zostać dawcą?



Dawca nasienia to mężczyzna, który oddaje próbkę swojej spermy w celu wykorzystania zawartych w niej plemników do zapłodnienia komórek jajowych kobiety, metodą in vitro, bądź inseminacji domacicznej.



- Poszukujemy mężczyzn w wieku 18 – 39 lat. Podstawowe kryteria jakie muszą oni spełniać to: dobry stan zdrowia, brak nałogów i wykształcenie średnie zakończone maturą. Zwiększone szanse na zostanie dawcą mają panowie, którzy posiadają już własne potomstwo, ale nie jest to warunek konieczny. To jednak nie oznacza, że każdy kto spełni te wymogi może zostać dawcą nasienia. Nie są to przypadkowe osoby, które przyjdą do naszej kliniki i szybko załatwią sprawę. W praktyce wiąże się to z szeregiem badań zarówno nasienia jak i krwi, wykluczeniem chorób genetycznych, pytaniami zawartymi w obszernym wywiadzie lekarskim, okresem karencji – tłumaczy dr Jan Domitrz, specjalista położnictwa i ginekologii z centrum Artemida.



Kiedy kandydat zostanie pozytywnie zweryfikowany, lekarze tworzą jego indywidualny profil, ale z drugiej strony gwarantują mu całkowitą anonimowość.



- Profil dawcy musi zawierać takie informacje jak: grupa krwi, kolor oczu i włosów, ogólny wygląd, rozmiar ubrań i butów. Ale też musimy wiedzieć jakie jest jego hobby, jakie ma zainteresowania, wspomnienia, nawyki, jak spędza wolny czas itp. - dodaje specjalista z Artemidy.



Zostań dawcą



Według polskiego prawa ostateczną decyzję o tym, kto będzie dawcą dedykowanym konkretnej parze podejmuje lekarz.



- Jednak zawsze przed wyborem dawcy, długo rozmawiam z przyszłymi rodzicami, wypytuję ich o preferencje, oni też mogą zasugerować jaki profil najbardziej im odpowiada – mówi Jan Domitrz.



Bank nasienia powstający w Olsztynie zachęca młodych, zdrowych mężczyzna do zapisania się na listę potencjalnych dawców. Aby go uruchomić potrzebny jest materiał od kilkunastu panów. Specjaliści szacują, że aby powstała taka baza musi się zgłosić ich około setki.



- Nie dostają oni za to gratyfikacji pieniężnej, ale pokrywamy koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem. Koszty te szacujemy indywidualnie, ale zazwyczaj wahają się one w granicach 200 - 400 zł. Dodatkowo dostają od nas pełen pakiet darmowych badań. Nie ukrywam, że w Olsztynie liczymy w dużej mierze na studentów. Chcemy im uświadomić, że mogą spełnić marzenia niejednej pary o rodzicielstwie i choć zostaną do końca anonimowi, wdzięczność przyszłych rodziców będzie bezcenna – dodaje Jan Domitrz.



Szczegółowe informacje można uzyskać w olsztyńskiej siedzibie Artemidy, przy ulicy Jagiellońskiej 78, dzwoniąc pod numer tel.: (89) 532 61 24 lub (89) 513 86 40 oraz na www.artemida-online.pl. Na stronie znajduje się formularz aplikacyjny, który po wypełnieniu można przesłać na adres: artemida.bank@gmail.com