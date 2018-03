Ideal Group i nowe kontrakty na dystrybucję wody

Projekt Ideal Water – czyli zapewnienie nieograniczonego dostępu do idealnie oczyszczonej, odpowiednio schłodzonej i co najważniejsze zdrowej wody w miejscach pracy, szkołach, przedszkolach czy szpitalach – od lat cieszy się ogromnym powodzeniem.



- Odpowiedni proces filtracji sprawia, że woda w naszych dystrybutorach jest oczyszczona, ale też smaczna. O tym decydują m.in. lampy UV, instalowane tuż przed podajnikiem wody. Sam podajnik zaś zabezpieczony jest powłoką zawierającą cząsteczki srebra. To zaś umożliwia skuteczną eliminację bakterii. A na dodatek pozytywnie wpływa na smak i zapach wody – mówi Andrzej Nartowicz, prezes Ideal Group.



Te walory zachęciły między innymi markę Business Link do podjęcia współpracy z Ideal Group. Dystrybutory Ideal Water pojawiły się m.in. w biurach w Warszawie i Poznaniu.



- W Business Link tworzymy przestrzeń I wspieramy biznes na każdym jego etapie. Jesteśmy największą w Europie Środkowo – Wschodniej społecznością przedsiębiorców przyszłości. Ideal Water to rozwiązanie bliskie naszej ideologii slow work, z którą ekologia tworzy nierozerwalny mariage. Dzięki temu, że woda z dystrybutora nie wymaga transportu, nie potrzebne jest miejsce do składowania butelek czy galonów. Ma to korzystny wpływ na środowisko, ponieważ nie są generowane dodatkowe odpady w postaci plastikowych opakowań. Wprowadzanie takich nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań jest dla nas ważne - komentuje współpracę CEO Business Linku z Ideal Group Dariusz Żuk.



Polska Grupa Farmaceutyczna jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych firm zajmujących się dystrybucją leków, a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Z myślą o swoich pracownikach, w placówkach firmy m.in. w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie zostały zamontowane dystrybutory wody, na których widnieje logo Ideal Water. PGF zamówiła ponad 30 takich urządzeń.



Z oferty Ideal Water korzystają również pracownicy i klienci firmy Blue Media, która oferuje innowacyjne rozwiązania do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcie sprzedaży online. Dystrybutory do wody Ideal Water zamontowano w siedzibie w Sopocie oraz placówce w Warszawie.



- Bardzo się cieszę, że nasza marka rozwija się tak dynamicznie i dociera do coraz większej ilości klientów. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by byli oni zadowoleni z naszych usług, a to zagwarantuje między innymi nasz system serwisowania urządzeń, prowadzony w oparciu o pakiety SLA. Zapewnia on nieprzerwaną pracę dystrybutorów i błyskawiczną interwencję w razie ich awarii – dodaje szef Ideal Group.