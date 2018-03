Lody jako pomysł na firmę

Targi, które odbywały się w ostatni piątek i sobotę (23-24.03) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach są największym tego typu wydarzeniem w południowo-zachodniej Polsce, wyróżniającej się na mapie kraju jako jeden z najbardziej przedsiębiorczych regionów.



Impreza adresowana była do początkujących inwestorów, którzy chcieliby założyć swój biznes i szukają sprawdzonych pomysłów. Jak wykazuje „Raport o franczyzie w Polsce”, przygotowany na podstawie analizy, opracowanej przez biuro doradcze PROFIT, ponad 80 proc. firm, powstałych na podstawie umów franczyzowych utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat i przynosi zyski. Mają też duży potencjał rozwojowy. Dlatego tegoroczne targi cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wedle wstępnych szacunków odwiedziło je 2,5 tysiąca osób.



Wielu zwiedzających zapoznało się z ofertą współpracy przygotowaną przez dwa wywodzące się z Podlasia lodowe koncepty: Wytwórnią Lodów Polskich „u Lodziarzy” oraz LodyBonano. Podczas nadchodzącego sezonu lodowego, druga z nich, przygotowała sporo nowości dedykowanych właśnie osobom, które szukają swojego miejsca w biznesie.



Poczynając od konceptu „Lodziarnia od zaraz”, gdzie franczyzobiorca otrzymuję urządzony lokal w sprawdzonym miejscu, całe produkcyjne know how i natychmiast może rozpocząć sprzedaż - po firmową nowość LodyBonao MIX, która wprowadza rewolucyjne podejście do menu - kwestie wyboru składników, smaków i dodatków pozostawia całkowicie wyborowi klienta.

LodyBonano oferują też na sprzedaż lodobus. Jego cena na dziś to 21 900 zł netto. W tym przypadku koszt adaptacji lodobusa, leżący po stronie inwestora, zredukowany jest do minimum. Moblina lodziarnia ma też ten plus, że może podążać za klientem, docierając do różnych miejsc, co w przypadku sprzedaży sezonowej jest bardzo ważne.



- Zainteresowanie było bardzo duże. Większość zwiedzających była zaskoczona, że od nowych partnerów, którzy zdecydują się na otwarcie punktu LodyBonano, w ramach trwającej promocji, nie pobieramy opłaty franczyzowej - mówi Sylwia Korpacz, manager ds. wizerunku i marketingu firmy LodyBonano. - Potencjalnym franczyzobiorcom podobała się też niska cena najmu automatów do świderków przy finansowaniu fabrycznym, już od 500 zł miesięcznie. Po ilości bardzo konkretnych pytań, dotyczących przede wszystkim kosztów inwestycji, można mieć nadzieję, że na południu Polski, w Krakowie, Częstochowie i Katowicach, będzie można latem zjeść nasze lody w nowych punktach.



Wytwórnia Lodów Polskich „u Lodziarzy” również przedstawiła nowości na 2018 w swojej ofercie franczyzowej. Hitem nadchodzącego sezonu lodowego może być Riksza „u Lodziarzy”.



- Jest to wariant atrakcyjny dla osób nie mających dużego doświadczenia w branży, mieszkających w miejscach chętnie latem odwiedzanych przez turystów i nie posiadających dużej gotówki na inwestycję. Na początek wystarczy około 6 tys. zł - mówi Magdalena Kwiatkowska, specjalistka ds. rozwoju sieci w Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy”. - Tych co mają jednak większy kapitał na start i myślą o lodowym biznesie w dłuższej perspektywie, zachęcam do przyjrzenia się ofercie założenia pracowni, w której jednocześnie prowadzona byłaby sprzedaż. Można tu być kreatorem smaków, bo właściciel całkowicie kontroluje proces produkcji. We własnym lokalu jest też miejsce na zorganizowanie lodowych przyjęć okolicznościowych. Ale najważniejsza w tym modelu jest możliwość zaopatrywania innych punktów w okolicy, a to przekłada się na duży zysk.