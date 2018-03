Podlaska firma na Agrotech w Kielcach

Jak informują organizatorzy - Targi Kielce - „Agrotech” to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas tegorocznej, 24 już edycji, padł kolejny rekord. Stoiska, rozlokowane w 11 halach wystawowych, odwiedziło prawie 72 tysiące osób.



Podczas imprezy promowało się około 800 wystawców z 24 krajów. Reprezentowali oni przedsiębiorstwa produkujące maszyny rolnicze oraz narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Byli też wystawcy z branż pokrewnych, wspierających rolnictwo. Wśród nich również TIS Technology, firma z Lipska na Podlasiu, specjalizująca się w konstrukcji zaawansowanych technologicznie maszyn przemysłowych oraz wykonująca usługi serwisowe.



- Jesteśmy młodą firmą, która dopiero zdobywa rynek, zależy więc nam na zaprezentowaniu się jak najszerszemu gronu potencjalnych klientów, a tego typu imprezy właśnie temu służą. Targi „Agrotech” to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych – informuje Tomasz Mańczuk, prezes TIS Technology.



TIS prezentował na targach asy ze swojego portfolio czyli przede wszystkim wypalarkę plazmową CNC serii Hard Premium, którą znawcy określają trzema słowami: szybka, dokładna i energooszczędna.



- Stworzyliśmy narzędzie nowoczesne, wytrzymałe i niezawodne, produkowane z najlepszych komponentów – prezes Mańczuk zachwala sztandarowy produkt firmy z przekonaniem. - Ważne są nie tylko parametry techniczne urządzenia, ale też jego podatność na zmianę, wielofunkcyjność i wygoda obsługi. Udało nam się wprowadzić na rynek maszynę wysokiej klasy.



Potwierdza to zainteresowanie zwiedzających, którzy chętnie przystawali przy stoisku TIS Technology i dopytywali o techniczne szczegóły.



Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „Agrotech” to nie tylko okazja do zaprezentowania nowych produktów, ale również merytoryczne konferencje, konsultacje z ekspertami, warsztaty i spotkania organizowane przez wystawców na stoiskach. W wielu z nich uczestniczyli także przedstawiciele firmy z Lipska.