Szwaczki i gorseciarki pilnie poszukiwane

- Jesteśmy stabilną i stale rozwijającą się firmą w branży bieliźniarskiej. Naszym atutem jest długoletnie doświadczenie na rynku – funkcjonujemy na nim już ponad 20 lat. To pozwala nam na kreatywne dostosowywanie się do potrzeb i wymogów naszych klientek. Aby utrzymać najwyższy poziom, zależy nam na zatrudnieniu profesjonalnej kadry – mówi Edyta Skutnicka, projektantka bielizny i właścicielka firmy Axami.



Od potencjalnych kandydatów, firma oczekuje podstawowej znajomości obsługi maszyn przemysłowych takich jak: lamownik, overlock, stębnówka, zygzak i rygle.



- Oferujemy umowę o pracę na pełny etat, jednozmianowy system pracy, komfortowe warunki i dobre zarobki. Chciałabym, aby nasz zespół znacząco się powiększył – zachęca Edyta Skutnicka.



Planowane zwiększenie zatrudnienia wynika ze wzrostu zainteresowania wyrobami marki. Produkty Axami są bowiem dostępne nie tylko w Polsce i Europie, ale również w wielu innych zakątkach świata: od Stanów Zjednoczonych po Japonię.



Systematycznie i dynamicznie rosnąca popularność bielizny szytej w Białymstoku skłoniła firmę do rozbudowy obecnego zakładu. Prace dobiegają już końca i niebawem produkcja zostanie przeniesiona do nowego obiektu, który jest czterokrotnie większy od obecnego. Znajdzie się w nim miejsce nie tylko na szwalnię, ale także nowoczesne magazyny: surowców i gotowych produktów.



W ofercie marki są między innym biustonosze push-up pięknie podkreślające biust, stringi i szorty, pasy, gorsety, a także nietypowe dodatki, takie jak: dodające tajemniczości maski na twarz, rękawiczki czy podwiązki.



Modele ze wszystkich dostępnych kolekcji charakteryzuje unikalne wzornictwo, połączone z haftami i błyszczącymi dodatkami. Realizacja tak wyszukanych projektów wymaga doświadczenia w sektorze krawieckim. Przedstawiciele marki Axami liczą na to, że rekrutacja przebiegnie pomyślnie, a zespół powiększy się o pracownice posiadające duże umiejętności.