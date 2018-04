Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Doroczna akcja obejmuje swoim zasięgiem zarówno duże miasta, jak i małe miasteczka. To nie tylko widowiskowa ale przede wszystkim szczytna inicjatywa. Głównymi atrakcjami były pokazy motocyklowe, występy zespołów muzycznych, pokazy ratownictwa medycznego, konkursy z nagrodami, koncerty. Impreza rozpoczęła się wielką paradą motocykli, która przeszła ulicami Białegostoku.



Tegoroczną odsłonę akcji Motoserce zaplanowano na 21 kwietnia. Tradycyjnie już Rynek Kościuszki od wczesnego przedpołudnia wypełniła pozytywna energia, a imprezą towarzyszącą były Okręgowe Eliminacje do 26 Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.



- W tym roku chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na problem niemniej ważny jak krwiodawstwo – mianowicie na upowszechnianie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Przez cały dzień na chętnych w każdym wieku czekali doświadczeni ratownicy, którzy poprowadzili praktyczne warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy – informuje Dariusz Piekarski ze Stowarzyszenia Motoserce.



Jak podkreśla organizator, tego typu umiejętności należy ćwiczyć w zasadzie przy każdej możliwej okazji, aby w kryzysowej sytuacji, kiedy faktycznie przyjdzie nam podjąć się udzielenia pomocy poszkodowanemu, nie stracić głowy.



- Motoserce to inicjatywa dla nas bardzo szczególna. Z roku na rok w wyniku wypadków komunikacyjnych do szpitali trafia więcej osób z bardzo ciężkimi obrażeniami. Wiele razy to właśnie krew ratowała im życie, bez niej nie możliwe byłyby zabiegi i operacje. W tym roku była to szczególna edycja – połączona z propagowaniem nauki udzielania pierwszej pomocy. To również bardzo ważny aspekt naszego bezpieczeństwa – mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.



W tym roku organizatorzy postanowili przeprowadzić zbiórkę krwi w okresie, kiedy jej najbardziej potrzeba – czyli w wakacje. Krew w ramach Motoserca będzie można oddawać w ostatnią sobotę czerwca na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Organizatorem dorocznego wydarzenia jest Stowarzyszenie Motoserce Białystok reprezentujące Kongres Polskich Klubów Motocyklowych.