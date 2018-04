Kto czyta mniej błądzi

Czytelnictwo w Polsce od dekady utrzymuje się na tym samym poziomie. Niestety niskim. Według ostatniego raportu Biblioteki Narodowej regularnie czyta tylko 9 proc. Polaków. Pokazuje on też, że czytanie jest zaraźliwe, to czynność rodzinna i stadna. Jeśli rodzice lubią książki, przechodzi to na potomstwo. Ponad 80 proc. dzieci wychowanych w domach pełnych książek kultywuje czytanie. Liderzy grup rówieśniczych, którzy przyznają się do tego, że „coś” przeczytali, wywierają wpływ na inne osoby ze swego towarzystwa. Dotyczy to zarówno kręgów w tzw. realu jak i mediach społecznościowych.



Być może to właściwy trop, którym należy się kierować popularyzując czytelnictwo. Znając te statystyki, właściciele księgarni TaniaKsiazka.pl zdecydowali się na promowanie czytania wśród młodzieży w niebanalny, przygodowy sposób.



- W wieku 12 lat człowiek wchodzi w trudny wiek dorastania, zaczyna przewartościowywać to, co do tej pory przyjmował na wiarę. My też jako firma zbuntowaliśmy się przeciwko wieczorkom autorskim i strategii wiecznego narzekania, że ludzie nie czytają. Założyliśmy „Pogotowie Czytelnicze”, które za pomocą netu: filmików, rabatów, indywidualnych porad online ma docierać także do tych, którzy książek do rąk nie biorą – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl. – Jeśli to się ogląda, a się ogląda, bo niektóre posty mają ponad 100 tys. wyświetleń, to znaczy, że zobaczyli je także niektórzy z tej ponad 90 proc. populacji nieczytających Polaków. Już widzimy pozytywne efekty naszych działań, mamy więc powody do świętowania urodzin.



Z tej okazji TaniaKsiazka.pl podsumowała kolejny rok swojej działalności. Statystyki są imponujące: 151 milionów wyświetleń w wyszukiwarce Google, dwa miliony sprzedanych produktów, 500 tysięcy zamówień.

Blisko 90 proc. sprzedanych tytułów to tradycyjne, papierowe książki. Na drugim miejscu, ale z tendencją wzrostowa, są ebooki, a na trzecim audiobooki (na płycie lub do pobrania). Liczby te pokazują, że rynek czytelniczy jednak się rozwija. TaniaKsiazka.pl została Konsumenckim Liderem Jakości 2017 i weszła na podium w rankingu najlepszych e-sklepów 2017 według Ceneo (w kategoriach: "Multimedia" i "Wybór użytkownika"). To jak wisienka na urodzinowym torcie.



Księgarnia opracowała też ranking najlepiej sprzedających się produktów w minionym roku. Są to „Macierewicz i jego tajemnice”, „Ukryte terapie”, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – zestaw ukazujący przekrój czytelników, pod względem zainteresowań, wieku, literackich gustów. Spodobały się też TanioKsiazkowe kubki.



- W wieku 12 lat zdaliśmy sobie też sprawę, że jesteśmy już tacy duzi, że możemy dać coś innym – dodaje prezes Kierus. – Angażujemy się w akcje promujące kulturę i czytelnictwo. Od lat wspomagamy jedyne w regionie hospicjum dla dzieci prowadzone przez „Fundację Pomóż im”. W ciągu minionych 12 miesięcy wsparliśmy jej podopiecznych łączną kwotą 100 tysięcy złotych!