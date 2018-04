Usługi medyczne na najwyższym poziomie. Omeda z odnowionym certyfikatem ISO

ISO w Omedzie zostało wdrożone w 2015 roku. Proces wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością trwał ponad pół roku, a certyfikacja objęła zarówno szpital świadczący zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i ortopedii, jak i część ambulatoryjną - czyli wszystkie poradnie specjalistyczne.



- Decyzją Jednostki Certyfikacyjnej SGS Polska sp. z o.o. nasz system zarządzania został ponownie zarejestrowany jako spełniający niezbędne wymagania nowej normy ISO 9001:2015. Dokumentem formalnie potwierdzającym ten fakt jest nowy certyfikat tak istotny na dzisiejszym rynku . Czujemy ogromną satysfakcję, że niezależny audyt potwierdził to, na czym przede wszystkim nam zależy: najwyższą jakość usług - w tym wykonywanych procedur medycznych. To informacja szczególnie ważna dla naszych pacjentów, którzy zyskują w ten sposób kolejne potwierdzenie najwyższego poziomu opieki medycznej realizowanej przez Omedę – mówi Andrzej Hościłowicz, prezes zarządu Humana Medica Omeda.



Omeda powstała przed 12 laty z myślą o wszystkich pacjentach, dla których najważniejsza jest wysoka jakość wykonywanych zabiegów oraz kompleksowa opieka medyczna. Niewątpliwie, największym jej atutem jest zespół najlepszych specjalistów niemal ze wszystkich dziedzin medycyny oraz komfortowe warunki w szpitalu i świadczona opieka pooperacyjna.



To pierwsza tak nowoczesna, niepubliczna placówka medyczna w regionie, w której skład wchodzą poradnie specjalistyczne oraz szpital o profilu chirurgicznym, ortopedycznym i laryngologicznym.



Początki Humana Medica Omeda sięgają lutego 2006 r. Wówczas w placówce przeprowadzona została pierwsza operacja chirurgiczna pacjenta z przepukliną. W tym samym roku wykonano jeszcze ponad 100 innych zabiegów.



Od 2006 roku w Omedzie zoperowano blisko 24 tysiące pacjentów, a w poradniach zarejestrowano ich ponad 80 tysięcy.