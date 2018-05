Awaria na polu? Części zamienne dostarczą pracownicy sklepu TwojaZagroda.pl

- Przed nami kolejny gorący sezon. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, zapewniamy im całodobowy dostęp do produktów i części zamiennych. Wystarczy telefonicznie złożyć zamówienie, a nasi pracownicy dostarczą je w konkretne miejsce lub dowiozą bezpośrednio do gospodarstwa - mówi sprzedawca sklepu TwojaZagroda.pl.



533 111 477 – to numer infolinii, która jest czynna przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu – wystarczy zadzwonić i złożyć zamówienie. Pracownicy sklepu stacjonarnego przy ulicy Kresowej 62 w Sokółce, poza profesjonalną obsługą i szybkim dostarczeniem zapewniają również fachowe doradztwo.



Sklep rolniczy TwojaZagroda.pl to także ciągle poszerzająca się oferta dealerska — w ciągu ostatnich kilku miesięcy w ofercie sklepu znalazły się: pełna oferta ciągników Farmtrac i maszyn Metal-Fach, a od kilku tygodni sklep stał się także oficjalnym dealerem firmy POM Augustów.

TwojaZagroda.pl oprócz sklepu stacjonarnego prowadzi również sklepy internetowe. Pierwszy to sklepmetalfach.com.pl, który dedykowany jest tylko częściom do maszyn marki Metal-Fach i ofercie dealerskiej. Drugi to sklep rolniczy TwojaZagroda.pl, który dynamicznie poszerza swoją ofertę.



- Nasz sklep ciągle wprowadza do oferty nowości. Można u nas kupić wszystkie części do maszyn Metal-Fach, do ciągników Zetor, Ursus oraz innych maszyn niezbędnych w gospodarstwach takich jak: prasa, kosiarka, kombajn, rozrzutnik czy siewnik – dodaje sprzedawca sklepu.



Sokólski sklep w ofercie posiada również wysokiej jakości folię, siatkę oraz sznurki rolnicze w atrakcyjnych cenach, akcesoria do ogrodu, a także odzież roboczą jak: koszule, bluzy, polary, kamizelki, kurtki czy buty robocze nadające się do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Sklep współpracuje tylko z polskimi i zaufanymi producentami branży BHP, co jest gwarancją tego, że asortyment sklepu jest gatunkowo najlepszy.

Sklep aktualnie posiada również wiele produktów w promocji – do zobaczenia w gazetce promocyjnej sklepu!