Nowa odsłona sklepu z produktami Axami

Coraz więcej osób robi zakupy w sieci, a sprzedawcy częściej decydują się na biznes właśnie w takiej formie. Axami - producent luksusowej damskiej bielizny, którego kolekcje urzekają haftem oraz bogatą kolorystyką i wzornictwem, dziś przedstawia swój wirtualny sklep w unowocześnionej odsłonie.



- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientek. Przez wiele miesięcy przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia, analizując gust i preferencje pań, które od lat kupują naszą bieliznę – mówi Edyta Skutnicka, właścicielka firmy Axami i projektantka bielizny. - Zależało nam, aby nasz nowy sklep był bardziej ekskluzywny i wizualnie atrakcyjny. Staraliśmy się całą naszą ofertę i wszystkie kolekcje przedstawić czytelnie i przejrzyście.



Stałe klientki na pewno zwrócą uwagę na to, że kupowanie i kompletowanie bielizny za pomocą nowego axami24.pl teraz jest o wiele łatwiejsze, a do dyspozycji mają sprawdzony kalkulator rozmiarów.



- Dodatkowo uruchomiliśmy zakładkę lookbook. W tym miejscu znajdują się nasze wizerunkowe sesje, które mogą być inspiracjami dla naszych klientek – dodaje Edyta Skutnicka.



Zgodnie z obowiązującym trendem, nowy sklep działa oczywiście również na urządzeniach mobilnych, a z okazji jego inauguracji marka przygotowała wiele akcji promocyjnych i liczne rabaty. W sklepie dostępne są wszystkie kolekcje marki Axami.



Nowa odsłona sklepu daje gwarancję szybkich transakcji za pośrednictwem PayU. Do wyboru mamy różne formy dostawy oraz możliwość odbioru osobistego.



Axami - producenta ekskluzywnej bielizny określają zarówno wyrafinowane wzory jak i klasyczne, stonowane fasony. Najlepszej jakości tkaniny są sprowadzane z Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch, co sprawia, że kolekcje firmy są unikatowe, a marka jako jedna z najbardziej kreatywnych, liczy się na światowych rynkach. W branży jest obecna od przeszło 20 lat, w związku z tym idealnie zna wymagania i gust swoich klientek oraz dopasowuje się do ich zmieniających się potrzeb.