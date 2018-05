Masz problemy z laktacją? Pomogą specjaliści z Artemidy

Co zrobić aby mieć pełnowartościowe mleko? Jeśli nie mam pokarmu, czy to oznacza, że jestem złą matką? Takie pytania najczęściej zadają sobie świeżo upieczone mamy i zazwyczaj nie wiedzą gdzie mają szukać pomocy.



Tak było w przypadku Anny. Kiedy spodziewała się pierwszego dziecka, nie zastanawiała się zbytnio nad tym, co będzie, kiedy na świat przyjdzie Michaś. Cieszyła się, że jest w ciąży, że przebiega ona prawidłowo. Uczęszczała do szkoły rodzenia i wsłuchiwała się w rady płynące z wykładów o tym, na czym będzie polegała opieka nad noworodkiem. Poród odbył się bez większych komplikacji, a kiedy usłyszała pierwszy płacz była najszczęśliwszą kobietę na ziemi.



Kilka godzin później pojawił się pierwszy kryzys. Wtedy położna przyniosła Michasia do pierwszego karmienia. Anna nie za bardzo wiedziała, jak ma to zrobić. Wydawało się jej, że nie ma mleka. W szpitalu mogła jednak liczyć na pomoc położnych, ale kiedy wróciła do domu została z problemem zupełnie sama.



Potrzebowała sporo czasu i jeszcze więcej cierpliwości, aby samodzielnie opracować strategię karmienia. Annie się udało, jednak wiele kobiet pozbawionych specjalistycznej opieki poddaje się. Karmienie piersią rekomenduje wiele prestiżowych organizacji, takich jak: WHO, ESPGHAN, AAP, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.



99,4 proc. kobiet rozpoczyna karmić piersią tuż po porodzie, 66 proc. noworodków jest żywionych wyłącznie mlekiem matki jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu, a 22,4 proc. dzieci jest wyłącznie karmionych piersią w pierwszym półroczu życia.



- Coraz więcej młodych mam boryka się problemami laktacyjnymi. Kobiety, które spodziewają się pierwszego dziecka są pełne obaw, a kiedy okazuje się, że nie radzą sobie w opiece nad maleństwem potrzebują fachowej i specjalistycznej opieki – mówi Mariola Kobylińska, położna z Centrum Medycznego Artemida w Białymstoku, które oferuje pomoc laktacyjną. - Proponujemy naszym pacjentkom specjalny pakiet, który obejmuje wizyty domowe jak i konsultacje w centrum medycznym.



Centrum Artemida kładzie nacisk na edukację laktacyjną i promowanie karmienia naturalnego.



- Specjalistyczną opieką obejmujemy kobietę w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią, uczymy jak to robić prawidłowo i jak się nie zniechęcać. Dodatkowo prowadzimy edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania i korzyści jakie niesie taki sposób karmienia maluszka – dodaje położna z Artemidy.



Centrum Artemida, specjalizujące się w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz endokrynologii ginekologicznej, funkcjonuje od maja 2009 roku. Powstało w efekcie współpracy uznawanego za jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych w kraju zespołów lekarzy, zajmujących się medycyną rozrodu i mających sukcesy w leczeniu pacjentów borykających się z problemem braku potomstwa.