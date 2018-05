TaniaKsiazka.pl biega! 6. PKO Białystok Półmaraton ze wsparciem znanej księgarni

Zawodnicy wystartują 13 maja spod Pałacu Branickich. Będą mieli do pokonania dystans półmaratonu czyli 21,097 kilometra. Biegacze mniej zaawansowani mogą wybrać trasę pięciokilometrową. Wszyscy spotkają się na mecie, na Rynku Kościuszki przy ratuszu. Tam będzie można się zrelaksować i... poczytać, a przy okazji skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez księgarnię.



- To może się wydawać nietypowe, że jako księgarze, preferujący raczej siedzące formy wypoczynku, zdecydowaliśmy się na sponsorowanie biegów sportowych - mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl. - Ale wbrew pozorom jest wiele punktów stycznych. I do biegania i do czytania trzeba mieć zamiłowanie. Nie są to czynności obowiązkowe, konieczne do życia. To pasje, a ludzie którzy się im oddają, chcą od życia czegoś więcej. Chcą się uczyć, pokonywać bariery, rozwijać się, iść do przodu. Pcha ich entuzjazm, wyzwalają się endorfiny.



Półmaraton z roku na rok się rozrasta. W pierwszej edycji wystartowało 600 osób, w ostatniej ponad cztery tysiące. Biegacze reprezentowali wiele krajów, nie tylko Europy. Bezkonkurencyjni zazwyczaj są Kenijczycy, którzy jako pierwsi przekraczają metę. Od lat organizowane są także biegi dla dzieci. Majowe zawody wpisały się już w kalendarz miejskich imprez. Białystok z tej okazji odwiedza wielu gości.



TaniaKsiazka.pl jest jednym z trzech złotych sponsorów tegorocznego PKO Białystok Półmaraton, obok marki Hyundai i firmy Alex Optima.



- Poza zwykłą sympatią czytających i biegających do siebie nawzajem, za kooperacją przemawia też interes obydwu stron. Dla nas zdobycie partnera - księgarni internetowej, jednej z największych w Polsce, której stronę rocznie odwiedza ponad 7 milionów osób, jest dodatkowo znakomitą promocją - podkreśla Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega, od początku organizującej PKO Białystok Półmaraton.



TaniaKsiazka.pl obecna będzie w mieście już od piątku. Tego dnia, a także w sobotę, księgarnia zaprasza wszystkich miłośników literatury, a w szczególności osoby łączące obie pasje – czytanie i bieganie - na specjalne stoisko na dziedzińcu Pałacu Branickich, gdzie będzie można zaopatrzyć się w unikatowe „tanioksiążkowe” gadżety ale też… literaturę poświęconą bieganiu! Nie zabraknie również propozycji dla dzieci. Natomiast w niedzielę, specjalny namiot Taniej Książki zostanie zlokalizowany na Rynku Kościuszki, gdzie na najmłodszych czekać będzie szereg przygotowanych atrakcji.



Księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl to firma z Białegostoku, która działa na rynku od 12 lat. Przez ten czas z małej, rodzinnej firmy, mieszczącej się w jednym ciasnym pokoiku, przeistoczyła się w prężnie działającą księgarnię, która wysyła zamówienia na cały świat. Poza książkami papierowymi sprzedaje też dużo audiobooków, a te da się „czytać” nawet biegając.