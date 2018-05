- Wybraliśmy ten właśnie temat, ponieważ jest on odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie – mówi Katarzyna Sadowska, właścicielka klubu Mrs. Sporty w Białymstoku. – Wśród naszych klubowiczek jest duża grupa kobiet, które chcą schudnąć i odzyskać szczupłą talię.



25 maja o godz. 19.10 Mrs. Sporty zaprasza na wieczorek pod hasłem: "Płaski brzuch na lato!"



- To problem dotyczący większości naszych klubowiczek – mówi Aleksandra Chadaj, trenerka która poprowadzi spotkanie. – 80 proc. winy za „oponkę” w miejscu talii ponosi zła dieta. W Polsce mamy nienajlepsze pod tym względem nawyki żywieniowe, spożywamy po prostu za tłusto. Lubimy podjadać, a choćby zdrowe i wskazane w diecie orzeszki ziemne, jadane w niewłaściwym czasie w zbyt dużych ilościach przynoszą szkodę. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak zabójcze jest dla diety tzw. piwko na sen.



Podczas wieczorku Aleksandra Chadaj opowie o podstawach skutecznej i zdrowej diety, o najczęstszych błędach żywieniowych. Wytłumaczy na czym polega metabolizm i jak go można przyspieszyć. Wyjaśni też, co znaczy medycznie brzmiący termin „tkanka wisceralna”, a także pokaże proste ćwiczenia, które pozwolą odzyskać płaski brzuch.



Maj to ostatni moment na to, by zadbać o wakacyjną sylwetkę, ale jak przekonują trenerzy Mrs. Sporty wystarczy kilka tygodni regularnych i właściwie dobranych ćwiczeń, by poczuć się lekko i wymodelować figurę.



Bezpłatny wieczorek odbędzie się w piątek: 25 maja (godz. 19.10) w klubie Mrs. Sporty przy ul. Fabrycznej 8 w Białymstoku.



Wstęp na spotkania kosztuje symboliczne 10 złotych, które przekazane będą podopiecznym Fundacji „Pomóż im”, prowadzącej jedyne w województwie hospicjum dla dzieci.