Liczy się wynik

Stronę księgarni odwiedza rocznie ponad siedem milionów osób, za jej pośrednictwem realizowanych jest miesięcznie pięćdziesiąt tysięcy transakcji. Firma odnotowuje dynamiczny rozwój. Takie gwałtowne przyspieszenie wymaga jednak przeformatowania dotychczasowych procedur i zintensyfikowania działań na wielu polach. Łatwiej też o błąd i o pogubienie się w nadmiernej liczbie zadań i danych.



- Stąd nasza decyzja o powierzeniu finansowego nadzoru w firmie pierwszoligowemu managerowi. Na tym etapie potrzebujemy już bardziej systemowego podejścia do planowania i zarządzania - mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl. - Liczymy na to, że nowy CFO zoptymalizuje koszty, między innymi poprzez rozwój nowych sklepów, co w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat potroi wartość spółki. Będziemy też razem pracować nad pozyskaniem dodatkowego kapitału na rozwój firmy.



Adam Guz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego biznesu. Przede wszystkim jest cenionym doradcą finansowym z ogromnym doświadczeniem, specjalizującym się w transakcjach M&A. Zrealizował z sukcesem ponad 100 projektów dla takich spółek jak m.in.: PTWP (organizatora Europejskiego Forum Gospodarczego), SuperFish S.A., Graal S.A., Integer SA, Energomontaż S.A., gdzie wartość przeprowadzonych operacji przekraczała stumilionowe budżety liczone w euro. Organizował kilkanaście IPO m.in. dla Integer i Graal. Pełnił także funkcje CFO w kilku znanych podmiotach. Kiedy jako dyrektor finansowy prowadził interesy firmy Siódemka S.A., zrobił z niej najbardziej rentowną firmę logistyczną w Polsce. Zasiadał też w radach nadzorczych wielu spółek notowanych na giełdzie.

- Firma jest perspektywiczna, ma ogromny potencjał rozwoju, a osobiście podoba mi się e-commerce i podejście zespołu i CEO do biznesu. Uczestnicząc w budowaniu liderów rynku m.in. przetwórstwa czy logistycznego, niemal intuicyjnie wyczułem, że Tania Książka ma wszystko co potrzeba, by stać się najistotniejszym graczem na rynku.

- krótko tłumaczy powody swojej decyzji o przystąpieniu do załogi taniaksiazka.pl sam adam guz.

Jako ekspert finansowy z 20-letnim doświadczeniem zna świat krajowego biznesu od podszewki. Moment zawodowego „zwolnienia tempa” postanowił więc wykorzystać, by opisać jego realia. Wydana w ubiegłym roku sensacyjna powieść „19 dołków, czyli jak ukraść spółkę” opowiada o meandrach polskiego kapitalizmu, szwindlach, spekulantach i o tym jaką cenę płaci się za osiągnięcie materialnego sukcesu. Autor przyznaje, że wszystko co opisuje zna z życia, choć fabuła i bohaterowie są wymyśleni. Tytuł nawiązuje do innej wielkiej pasji Adama Guza jaką jest gra w golfa. Finansista szczyci się, że grał na ponad stu polach w Polsce i na świecie, a na swoim koncie ma kilka tytułów, w tym wicemistrza Polski w mieszanych zawodach brydżowo-golfowych. Bo, poza golfem, jogą i nartami, brydż jest kolejną jego pasją.



- Biznes jest jak gra w golfa. Obie aktywności wymagają koncentracji i samokontroli, zmuszają do rozwoju i odpowiedzialności. Liczba sukcesów i porażek, które spotykają nas po drodze, nie jest istotna. W obu przypadkach najważniejszy jest wynik - promuje swoją powieść m.in. na portalu TaniaKsiazka.pl, który teraz będzie reprezentował.