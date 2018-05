Dzień Matki w Fundacji „Pomóż Im”. Będzie musical i upominek w postaci piżam

- Przy każdej możliwej okazji, staramy się okazywać tym dzielnym kobietom nasze wsparcie. Pomagamy im przede wszystkim w profesjonalnej opiece nad ciężko chorymi dziećmi, ale też chcemy, by od czasu do czasu poczuły się naprawdę wyjątkowo. Dzień Matki to doskonała okazja do tego, by choć na chwilę zapomniały o swoich troskach – mówi Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż Im”.

W tym roku Fundacja zaprasza wszystkie mamy, których dzieci przebywają w Domowym Hospicjum na musical w Operze, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 19.00. Panie spotkają się na wspólnej kawie w foyer Opery godzinę wcześniej. Wtedy to otrzymają drobne, ale wyjątkowe upominki.

W tym roku do grona przyjaciół Białostockiego Hospicjum dla Dzieci dołączyła białostocka firma Pigeon. Dzięki niej hospicyjne mamy otrzymają prezenty w postaci uszytych specjalnie na wymiar piżamek.

- Wszystkim mamom, w szczególności tym, których maluchy przebywają na co dzień pod opieką hospicjum, życzymy w tym wyjątkowym dniu wytrwałości, siły i uśmiechu do swoich dzieci jak również uśmiechu do samych siebie: „bo Matka- to nadzieja, która przychodzi i wszystkie drzwi otwiera” - podkreśla cały zespół Pigeon.

Zapraszamy przedstawicieli Państwa redakcji na sobotnie spotkanie z wyjątkowymi kobietami, jakimi są mamy podopiecznych hospicjum. Czekamy w Restauracji Forma w Operze i Filharmonii Podlaskiej o godzinie 18.30. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Ingą Januszko–Manaches, kom. 609 442 497.

Do zobaczenia.