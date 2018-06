Ćwierć miliona dla Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

- Pięć lat temu każdy z nas był inny. Choć byliśmy już rozpoznawalną marką, ale dopiero zbliżaliśmy się do tych największych. Tymczasem Fundacja „Pomóż Im” od dawna robiła cudowną robotę na rzecz nieuleczalnie chorych maluchów. Połączyło nas proste ale szczere uczucie – płynąca z serca satysfakcja z pomagania. To była jedna z naszych najlepszych decyzji – ocenił Łukasz Kierus, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl, przekazują dzisiaj na ręce prezesa Fundacji symboliczny czek na ćwierć miliona złotych.



Co ciekawe, to kwota, która rośnie praktycznie z każdą minutą, bo „pomaganie” w tym wypadku odbywa się dosłownie przez cały czas. Jak to możliwe?



- To proste! Nie trzeba wysyłać żadnych wiadomości sms, wypełniać kwestionariuszy ani nawet wychodzić z domu. Wystarczy złożyć zamówienie w naszej księgarni internetowej. Od każdej transakcji co miesiąc przekazujemy część zysków na rzecz podopiecznych Fundacji. W ten sposób w ciągu pięciu lat uzbierała się już niezła suma. Sam jestem pozytywnie zaskoczony, że ta kwota rośnie tak szybko. To pieniądze, które mają realny wpływ na sytuację hospicyjnych dzieci – dodał Łukasz Kierus. - Dziękuję i gratuluję wszystkim pracownikom Fundacji zaangażowania i poświęcenia. To nie tylko potrzebne, ale zarazem piękne co robicie każdego dnia. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy być częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia.



Na stronie internetowej księgarni zainstalowano specjalny licznik, który jest kilka razy dziennie aktualizowany. W ten sposób każdy klient sklepu TaniaKsiazka.pl może przekonać się, że z konsumenta stał się przy okazji darczyńcą, obserwując rosnącą z kolejnymi zamówieniami kwotę pomocy.



W zeszłym roku z księgarni TaniaKsiazka.pl na konto Fundacji wpłynęło 97 tys. zł. W tym roku padnie zapewne kolejny rekord, ponieważ przez pierwszych pięć miesięcy udało się uzbierać 50 tys. zł. Jak zapowiada Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż im” pieniądze te przeznaczone zostaną na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych i ich rodzin. 20 dzieci, rodzeństwo podopiecznych, pojedzie na dwutygodniowe wakacje do Zakopanego. Kilkanaścioro małych pacjentów po leczeniu onkologicznym spędzi 10 letnich dni w Karpaczu. Fundacja organizuje jeszcze wypoczynek dla całych rodzin hospicyjnych w Lipowym Moście. W tym roku skorzystają z niego 23 rodziny.



- Profesjonalna i kompleksowa opieka nad dziećmi, dla których dosłownie liczy się każdy dzień jest kosztowna. Dlatego sami potrzebujemy wsparcia. Bez tego niemożliwa byłaby pomoc wielu rodzinom w tych najtrudniejszych momentach. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym wieloletnim partnerom, a w szczególności wszystkim pracownikom księgarni TaniaKsiazka.pl – mówi prezes Arnold Sobolewski.



Podopieczni Fundacji „Pomóż Im” otrzymują bezpłatnie opiekę, sprzęt i wsparcie. Jednak hospicyjna opieka kosztuje. I to nie mało. Jak przypomina Arnold Sobolewski, hospicjum utrzymuje się dzięki wpływom z 1% podatku oraz kontraktu z NFZ. Jednak środki te pokrywają zaledwie 2/3 minimalnych potrzeb. O pozostałą kwotę trzeba zatroszczyć się samemu. Na szczęście dzięki takim partnerom jak TaniaKsiazka.pl i jej szef – Łukasz Kierus – organizacja może nieco spokojniej spoglądać w przyszłość.



- Korzystając z okazji chciałbym zachęcić wszystkich przedsiębiorców do objęcia wsparciem Fundacji „Pomóż Im” czy też innej organizacji, której cel jest równie szczytny - zaapelował Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl - Nasza pomoc może odmienić życie wielu ludziom w potrzebie i zmieniać świat wokół nas na lepszy. Im więcej nas, tym lepiej.