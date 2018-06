TaniaKsiazka.pl pod nowym adresem

TaniaKsiazka.pl to jedna z największych księgarni online w Polsce. Rocznie obsługuje około 50 tysięcy klientów. Ich liczba z roku na rok rośnie. Tym samym lawinowo zwiększa się też ilość magazynowanych w firmie książek.



- Nie mieścimy się już w budynku przy ul. Kolejowej. Przenosimy się więc do nowej siedziby przy ul. Andersa 40A, gdzie będziemy dysponowali siedmiokrotnie większą przestrzenią. Jest to szczególnie ważne ze względu na magazyn – wyjaśnia powody przeprowadzki i inwestycji Łukasz Kierus, założyciel i właściciel marki TaniaKsiazka.pl – Dzięki temu będziemy mogli przyspieszyć realizację zamówień, a to jest dla nas priorytet.



TaniaKsiazka.pl zajmie na Andersa około pięć tysięcy metrów kwadratowych, z czego ponad cztery to hale magazynowe. Dzięki temu będzie mogła mieć więcej towaru na stanie, dostępnego „od ręki”, a w przypadku księgarni wysyłkowej ma to ogromne znacznie.



- Teraz w wielu przypadkach musimy czekać, aż otrzymamy towar od dostawców czyli wydawnictw i hurtowni. Przez to czas realizacji zamówienia się wydłuża. A wiadomo, że wszyscy chcą mieć książki na wczoraj – mówi Łukasz Kierus. – Chcemy doprowadzić do tego, by wysyłka odbywała się w przeciągu doby od złożenia zamówienia. Stawiamy na jakość i szybkość realizacji. To wymóg czasów.



Rozwój firmy oznacza też wzrost zatrudnienia. Obecnie z księgarni pracuje około 100 osób. Żeby nadążyć z realizacją zamówień, których liczna rośnie z miesiąca na miesiąc, TaniaKsiazka.pl zamierza zatrudnić jeszcze 20 pracowników. Potrzebuje przede wszystkim osób do pracy w hali magazynowej, czyli do pakowania, układania i przygotowywania książek do wysyłki. Zainteresowani mogą znaleźć szczegóły dotyczące oferty zatrudnienia pod linkiem: http://www.taniaksiazka.pl/temat/praca-w-taniaksiazka-pl



Łukasz Kierus, prezes spółki, szacuje, że dzięki inwestycji i przyspieszeniu wysyłki TaniaKsiazka.pl będzie realizować pięć razy więcej zamówień w skali roku niż obecnie. A to oczywiście znaczy zysk i szanse na dalszy rozwój. Firma w ostatnich tygodniach nawiązała współpracę z Adamem Guzem, jednym z najbardziej cenionych w kraju specjalistów w dziedzinie finansów. Zajmie się on optymalizacją kosztów spółki i wróżeniem skutecznej strategii rozwojowej, która zapewni firmie TaniaKsiazka.pl pozycję lidera na rynku.