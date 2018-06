TaniaKsiazka.pl wspiera krwiodawców

- Krew to dar życia - mówi Łukasz Kierus, właściciel firmy TaniaKsiazka.pl. - Żeby ją oddać nie potrzeba wiele czasu - trwa to chwilę. Nie wymaga dużej fatygi - w Polsce działa blisko 300 punktów poboru, więc łatwo można znaleźć któryś z nich w bliskiej okolicy. Nie jest to niebezpieczne dla zdrowia, nie boli. Wiele osób oddawało krew nawet 100 razy. Ratowali w ten sposób życie, np. choremu niemowlęciu, ofierze wypadku lub pacjentowi na stole operacyjnym. Czy jest więc nad czym się zastanawiać? Czy można dać coś więcej?



TaniaKsiazka.pl skontaktowała się z każdym z 21 regionalnych centrów krwiodawstwa w Polsce. Wszystkie otrzymały pakiet kuponów rabatowych. Darczyńcy, którzy oddadzą krew w czerwcu lub lipcu tego roku otrzymają wraz z czekoladą rabat wartości 10 zł na zakupy w TaniaKsiazka.pl. Kupon wykorzystać można do 15 sierpnia 2018 r.



To już 6 edycja akcji zainicjowanej przez księgarnię TaniaKsiazka.pl. W trakcie ostatniej organizatorzy rozdali 133 tysiące kuponów.



Jedna z największych internetowych księgarni w Polsce od początku istnienia promuje ideę honorowego krwiodawstwa. Bierze udział także w akcji „Dawcom w Darze”. Polega ona na tym, że każdy aktywny krwiodawca dostaje 5 proc. zniżkę na zakupy w TaniaKsiazka.pl. Promocja jest bezterminowa i trwa do odwołania. W tym roku firma zaangażowała się też w „Wampiriadę” w Białymstoku, zostając głównym partnerem tego wydarzenia.



Krew jest jedną z najpilniej poszukiwanych medycznych substancji, która do tej pory nie ma swoich syntetycznych zamienników. Codzienne zapotrzebowanie na nią wypełnia około 10 tysięcy dawców. Podczas jednej sesji od donatora pobieranych jest 450 ml krwi z 5-6 litrów, która płynie w jego krwiobiegu. Dawcy otrzymują za to dodatkowe przywileje. Przy okazji wykonywane są im darmowe badania laboratoryjne. Przysługuje im płatny wolny dzień z pracy czy szkoły, odpis od podatku oraz zniżki na niektóre leki. Mogą również korzystać ze świadczeń w szpitalach czy przychodniach poza kolejnością. Wiele sklepów udziela krwiodawcom specjalnych rabatów.



- Mimo tych wszystkich wymiernych korzyści jestem pewien, że dawcy robią to z innych pobudek, że to bezinteresowny gest - mówi Łukasz Kierus z TaniaKsiazka.pl. - Mam nadzieję, że to odruch serca, chęć podzielenia się czymś najcenniejszym, co mają i czego nie da się przeliczyć na monety. Kiedy jako firma o pewnym już dorobku zaczęliśmy się zastanawiać w jakie charytatywne działania się włączyć, wybraliśmy krwiodawstwo. Tu nie ma polityki, tu się po prostu ratuje komuś życie. Trudno o wyższy cel. Jeśli więc zobaczysz punkt krwiodawstwa, po prostu wejdź. Nie trzeba się wcześniej umawiać.