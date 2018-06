- To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do tych klientów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup kompletnego, nowoczesnego systemu grzewczego. Zakup palnika obniża koszt inwestycji nawet o 50 proc. - mówi Maciej Okuła, dyrektor handlowy w TIS Group. - Palnik wyróżnia jego uniwersalność. Można go wykorzystać także do tzw. „śmieciuchów”, cieszących się zasłużenie złą sławą, głównych producentów smogu. Wymieniając tylko ten element przechodzi się na jedno z najbardziej ekologicznych paliw. Pellet ma w zasadzie same zalety: jest wydajny, niebrudzący, nie pozostawia wiele popiołu, łatwo się go transportuje i składuje.



Palnik TIS można dobrać do indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło. Dostępne są modele o mocy od 8 do 100 KW. Wyposażone w palnik pelletowy kotły C.O. cieszą się znacznym zainteresowaniem klientów ze wschodu Europy: Białorusi, Ukrainy, Rosji i państw nadbałtyckich, ponieważ radzą sobie nawet przy bardzo silnych mrozach. Ponadto wykonane są z wysokiej jakości stali żaroodpornej, co gwarantuje wieloletnią eksploatację. Mają też sławę urządzeń bezawaryjnych, dlatego w niektórych okresach, na realizację zamówień klienci musieli czekać kilka tygodni.



W dostępnym modelu palnika na pellet zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają efektywne ogrzanie domu i ułatwiają życie użytkownikowi. Automatyczna zapalarka ceramiczna pozwala na szybkie rozpalenie palnika. Zawór przeciwpożarowy nie wymaga regulacji. Urządzeniem można sterować także na odległość, za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej pobranej na tablet lub smartfon. W ten sposób można regulować np.: temperaturę kotła, włączyć ogrzewanie podłogowe, podnieść temperaturę wody użytkowej itd.



- Sprawdza się to znakomicie w tzw. nagłych przypadkach, kiedy na przykład jeden z domowników nieoczekiwanie wcześniej planuje powrót. Używając inteligentnego sterownika TIS Tronic w jaki wyposażony jest palnik, możemy zgotować mu gorące przyjęcie nie wychodząc z pracy - dodaje Maciej Okuła z TIS Group. - Jest też możliwość zdalnego ustalenia harmonogramu ogrzewania, dzięki czemu oszczędzimy nie tylko czas ale i pieniądze.



Klienci podkreślają, że kotły wyposażone w palnik na pellet nie wymagają od nich codziennych zabiegów, związanych z jego obsługą. W zależności od wielkości zasobnika do kotłowni można zaglądać raz na kilka, a nawet na kilkanaście dni. Popiół też wybiera się co tydzień, albo nawet co dwa. Odpada więc jeden z bardziej uciążliwych codziennych obowiązków.



Firma TIS produkuje kotły C.O. od 2008 roku. Posiada dwie fabryki: w Lipsku na Podlasiu i na Białorusi. Swoje urządzenia grzewcze sprzedaje w kraju i za granicą, głównie na Wschodzie.