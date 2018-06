Lodziarski „belmondziak”

Znawcy nazywają go „belmondziakiem”, bo podobnie jak znany francuski aktor Jean-Paul Belmondo jest tak brzydki, że aż piękny. Citroën HY występował m.in. w filmie „Gang Olsena” czy „Żandarm i policjanci” z Louis’em de Funès’em. Po II wojnie wyprodukowano ponad 400 tys. modeli tego auta. Służył głównie jako wóz roboczy: więźniarka , rolnicza furgonetka, karetka, obwoźny sklep itp.



- Znakomicie nadaje się więc na ice-truck – mówi Piotr Kotowicz z Wytwórni „u Lodziarzy”, współwłaściciel samochodu. – A do tego jak wygląda! Retro w najlepszym stylu. Citroën pomalowany w klubowe barwy „Lodziarzy” stoi już w strefie kibica na placu pod Teatrem im. A. Węgierki w Białymstoku. A kiedy 19 czerwca Polacy strzelą pierwszego gola na Mundialu obiecuję, że zatrąbi na wiwat. Po meczach na placu mają być wyświetlane filmy. Może właśnie z udziałem „cytrynki” podobnej do naszej. W strefie kibica będą też dostępne różne atrakcje dla najmłodszych, wśród nich tak lubiane przez dzieci „dmuchańce”.



Samochód został sprowadzony z Francji przez białostocką firmę „Felix 2”, która wyspecjalizowała się przede wszystkim w remontach tzw. „Franków”, czyli francuskich modeli.



- Mamy na południu Francji upatrzony plac, na którym stoi około 120 starych, pięknych aut w stanie agonalnym. Chodziliśmy tam przez cały dzień, żeby wybrać najbardziej kompletny model Citroëna HY, który nadawałby się na ice-truck – mówi Paweł Danilczuk, właściciel firmy „Felix 2” – Remont trwał ponad rok. Staraliśmy się zachować design pierwowzoru, ponieważ mamy teraz ewidentną modę na te samochody, które nigdy nie miały być ekskluzywne, ale wytrzymałe i funkcjonalne. Teraz zaś, po latach budzą powszechny zachwyt.



Ice-truck wyposażony jest w starą, trzybiegową skrzynię. Może rozwinąć prędkość do 70 km na godzinę. Ma podnoszony jeden bok, tak by ustawić się „frontem” do klienta. Długi jest na ponad 3 metry, wysoki na 2,10 metra.



- Musieliśmy go trochę podwyższyć, tak by spełniał wymogi SANEPID-u – wyjaśnia Krzysztof Kuderewski, drugi ze współwłaścicieli ice-trucka.– Wymagał dużego nakładu pracy, ale teraz jego wnętrze to nowoczesna, dostosowana do wymogów lodziarnia, wyposażona w 10-kegowy konserwator na lody i przystosowana do sprzedaży obwoźnej. Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej będziemy serwować nasze hity, nie zabraknie lodów np. o smaku mlecznej żubrówki, słonego karmelu czy kremówki z malinami.



To drugi tego typu wóz, który pojawi się na polskich drogach. W zeszłym roku franczyzobiorcy Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy” zainwestowali w pierwszy retro ice-truck marki Citroën, który w sezonie można spotkać w okolicach Trójmiasta. Auto zrobiło furorę. Ma swoich wielkich fanów. Pojawiło się m.in. jako atrakcja w popularnym programie kulinarnym „MasterChef Junior”. Zapraszane jest na bardzo prestiżowe imprezy.



- Nie ma opcji, żeby ktoś przeszedł obok tego samochodu obojętnie – Piotr Kotowicz i Krzysztof Kuderewski są przekonani, że białostockiemu „belmoldziakowi” także pisany jest sukces.- I dodają: - Zapraszamy na lody i na pamiątkową fotografię z zabytkowym ice-truckiem.