Klubowe Mistrzostwa Europy w badmintonie po raz pierwszy w Polsce

W czempionacie starego kontynentu wystartuje łącznie 14 drużyn z 12 państw. Co ciekawe, wśród najlepszych zaprezentują się dwa kluby z województwa podlaskiego. To mistrz Polski - SKB Litpol-Malow Suwałki oraz wicemistrz naszego kraju - Hubal Białystok.



- Jest to największa w Europie klubowa impreza badmintonowa. Nasze miasto gościć będzie m.in. przedstawicieli z Francji, Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Norwegii, Włoch, Luksemburga, Czech, Słowacji, Łotwy. W sumie w zawodach wystartuje około 170 uczestników – mówi Paweł Lenkiewicz, dyrektor mistrzostw.



Drużynowe Mistrzostwa Europy rozgrywane są od 1978 roku. Jest to impreza cykliczna, której organizację przyznaje Europejska Federacja Badmintona. W Białymstoku zawody będą rozgrywane w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Suchowolca. Uroczystość otwarcia mistrzostw odbędzie się 18 czerwca o godz. 18.30 w hali badmintonowej SP 32 przy ul. Pietrasze. Przez pięć kolejnych dni rywalizować będą ze sobą najlepsze kluby.



W gronie sponsorów imprezy znalazła się między innymi podlaska Krynka, wytwórnia wód i napoi.



- Jest nam niezmiernie miło, że możemy wesprzeć tak prestiżowy turniej sportowy, jakim są pierwsze w Polsce i dodatkowo organizowane w naszym mieście mistrzostwa badmintonowe. Zawsze staramy się wspierać cenne inicjatywy i przedsięwzięcia, zwłaszcza sportowe. Mam również nadzieję, że nasze wody i napoje przypadną do gustu zagranicznym gościom i ukoją ich pragnienie po wyczerpujących pojedynkach - mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.



Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Białegostoku.