Dzień otwarty w sklepie TwojaZagroda.pl

- Niebawem rozpoczynają się żniwa, więc rolnicy będą szczególnie teraz potrzebować naszych produktów i fachowych porad. Najlepszą okazją, aby przekonać się do tego, że w naszym sklepie każdy klient znajdzie coś dla siebie będzie Dzień Otwarty naszego sklepu – mówi przedstawiciel sklepu TwojaZagroda.pl – Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 2 lipca w godzinach 8:00 – 17.00, ale warto zauważyć, że główne atrakcje będą odbywać się w pierwszej połowie dnia.



Co ciekawe wstęp jest wolny, a wszystkie atrakcje są całkowicie za darmo. Najciekawszym i najważniejszym elementem przygotowanym przez sklep rolniczy TwojaZagroda.pl będą dynamiczne pokazy ciągników marki Farmtrac i maszyn Metal-Fach.



- Przez dynamiczne pokazy rozumiemy to, że ciągniki oraz maszyny będą faktycznie pracowały. Rolnicy będą mogli zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda orka pługiem oraz owijanie bel – dodaje przedstawiciel sklepu.



2 lipca będzie można zobaczyć również pełną ofertę ciągników Farmtrac, maszyn Metal-Fach oraz POM Augustów – sklep jest oficjalnym dealerem tych producentów. Dodatkowo eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące szczegółów technicznych. Przez cały dzień w sklepie będą obowiązywały atrakcyjne rabaty,

przygotowane zostały również konkursy z dużą pulą nagród.



- Pomyśleliśmy również o najmłodszych miłośnikach rolnictwa. W ciągu dnia na placu będzie animator, który poprowadzi gry i zabawy. Będzie to, co dzieci lubią najbardziej, czyli malowanie twarzy i wata cukrowa. Dorośli mogą natomiast liczyć na darmowy gorący posiłek – zachęca przedstawiciel sklepu.



Warto zaznaczyć w kalendarzu dzień 2 lipca i pojawić się przy ulicy Kresowej 62 w Sokółce. Zaprasza sklep TwojaZagroda.pl



Sklep rolniczy TwojaZagroda.pl w ciągu ostatnich lat zyskał uznanie lokalnych rolników, którzy doceniają szeroki asortyment sklepu, który w tym momencie przekroczył już liczbę 10 000 elementów z działów takich jak: części do ciągników i maszyn rolniczych, części do wszystkich maszyn Metal-Fach, odzież i akcesoria BHP, ogrodnictwo, oleje i smary, opony, akcesoria rolnicze czy narzędzia warsztatowe. Sklep oferuje również dowóz części bezpośrednio na miejsce awarii maszyny lub szybką dostawę kurierem. TwojaZagroda.pl oferuje też szeroką ofertę dealerską, w którą wchodzi pełna oferta producentów: ciągniki Farmtrac, maszyny Metal-Fach oraz maszyny POM Augustów.