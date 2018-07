TaniaKsiazka.pl najlepszym e-sklepem w Polsce!

Specjaliści od e-commerce sprawdzili 100 największych sklepów działających w polskiej sieci. Było to największe, jak do tej pory, badanie zrealizowane pod kątem procesów zakupowych z uwzględnieniem User Experience - doświadczeń użytkowników odnośnie tego, jakie emocje wywołuje w nich proces zakupowy. TaniaKsiazka.pl znalazła się na najwyższym stopniu podium nie tylko w klasyfikacji generalnej. Wygrała również w kategorii "Książki/zabawki".



- To dla nas ogromny powód do satysfakcji, bo udało się nam zostawić za sobą niezwykle silną konkurencję i o wiele bardziej znane, a w wielu wypadkach również, globalne marki. Cieszymy się z tego rozstrzygnięcia, choć jednocześnie nie da się ukryć, że ciężko na to pracowaliśmy i wciąż to robimy, starając się usprawniać sposób działania tak, aby był możliwie jak najbardziej przyjazny klientom. Jak widać, trud się opłaca, bo dostrzegli to również specjaliści – podkreśla Łukasz Kierus, założyciel księgarni TaniaKsiazka.pl.



Jak dodaje, proces optymalizacji funkcjonowania platformy jest poddawany systematycznym analizom. Przy projektowaniu zmian mających na celu poprawę użyteczności strony, istotne znaczenie ma też opinia klientów, którzy wskazują na obszary wymagające usprawnienia lub przeprojektowania. W efekcie powstał najlepszy sklep w polskiej sieci.



- Mamy świadomość, że klienci oczekują po zakupach w internecie nie tylko najniższych cen. Liczy się także wygoda serfowania po sklepie, łatwość realizacji zakupów, intuicyjność procesu zamawiania i komfort przeglądania ofert – mówi Łukasz Kierus.



Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym, przeprowadzonym przez Twisto, specjaliści zbadali proces zakupowy oraz wskazali najlepsze praktyki w tym zakresie. Kilkukrotnej ocenie zostało poddanych ponad 100 różnych parametrów każdego ze sklepów. Analiza przyniosła kilka ciekawych wniosków.



99% sklepów ma koszyk umieszczony w prawym górnym rogu strony, ale tylko 17% z nich używa geolokalizacji. Każdy sklep ma średnio 5 metod płatności. Niemal 1/3 sklepów wymaga obowiązkowej rejestracji przed finalizacją zakupów. Wyraźnie widać, że właściciele e-sklepów dostrzegają potencjał zakupowy użytkowników mobilnych, bo aż 95% platform jest przyjaznych urządzeniom przenośnym.



W drugim etapie badania, który został zrealizowany przez firmę Edisonda, skupiono się z kolei na emocjach towarzyszących konsumentom podczas robienia zakupów w danym sklepie. Wykorzystując dane pochodzące z 250 testów przeprowadzonych wśród 50 konsumentów, firma badawcza opracowała listę elementów, które decydują o atrakcyjności zakupów w danym miejscu.



"TaniaKsiazka.pl w rankingu "Koszyk Roku 2018" wyprzedziła takie sklepy jak: mediamarkt.pl, wittchen.pl, saturn.pl, mall.pl, eobuwie.com.pl, ale również e-sklepy takich marek jak: Ikea, H&M, Zalando czy Zara.