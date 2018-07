Wytwórnia wód i napojów Krynka sponsorem zawodów balonowych

- Białystok to miasto z wieloletnimi tradycjami w baloniarstwie. Celem naszej Fiesty jest przybliżenie mieszkańcom województwa podlaskiego piękna i idei sportu balonowego. Liczymy też, że zafundujemy wszystkim doskonałą zabawę – mówi Andrzej Konstańczuk, szef Białostockiego Klubu Balonowego.



„Fiesta balonowa” rozpocznie się 13 lipca o godzinie 18.00 na zielonych terenach Politechniki Białostockiej przy ulicy Zwierzynieckiej. Wówczas po raz pierwszy balony wzbiją się w powietrze.



Kolejny dzień balonowego święta (14 lipca) rozpocznie się już o godzinie 6.00. Ponownie zmierzą się ze sobą piloci balonów. A o godzinie 14.00 wystartuje rodzinny piknik. W ramach tej imprezy przewidziano między innymi prezentację sprzętu balonowego i spadochronowego, pokazy i loty paralotni. Będzie można również zobaczyć zabytkowe pojazdy i motocykle. Zaplanowano także pokazy zdalnie sterowanych modeli oraz będzie można podziwiać możliwości wytresowanych psów policyjnych.



Z myślą o najmłodszych organizatorzy „Fiesty Balonowej” przygotowali konkurs modeli balonów. To projekt edukacyjny skierowany dla dzieci, który jest promocją sportu balonowego i lotnictwa w wśród najmłodszego pokolenia.



O godzinie 20.30 na scenie obok Politechniki Białostockiej wystąpi zespół Gęsia Skórka Blues Band a o 21.00 rozpocznie się widowiskowy, nocny pokaz balonów. W niedzielę, po ostatnim konkursowym locie odbędzie się uroczyste zakończenie Fiesty Balonowej i rozdanie nagród.



Impreza została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, a wśród licznych sponsorów znalazła się podlaska Krynka.



- Wspieramy wiele inicjatyw, zwłaszcza sportowych. Ten rodzaj sportu jest z jednej strony dość mało popularny, z drugiej niezwykły i bardzo efektowny. Bardzo się cieszę, że możemy przyczynić się do tego, że mieszkańcy Białegostoku będą mogli podziwiać podniebne wyczyny kolorowych ekip balonowych – mówi Mieczysław Surowiec, prezes wytwórni wód i napojów Krynka.



Aktualne informacje na temat zawodów i Fiesty można znaleźć na stronie klubu: www.balonowy.bialystok.pl