Klinika Salamandra kończy rok

Ekonomiczne statystki przekonują, że jeśli firma przetrwała na rynku rok, to ma wszelkie szanse na to, by zaistnieć na nim na stałe.



- Minione miesiące nie były łatwe. Mieliśmy dużo pracy, ale nie brakowało nam entuzjazmu i w sumie rok zamykamy na plusie, pełni nadziei, że firma dalej będzie się rozwijać i będzie przybywać nam klientek - mówi Emilia Jaskulska, wizażystka i współwłaścicielka Salamandra Beauty Clinic. - Urodziny organizujemy, by podziękować naszym stałym klientom i zachęcić do odwiedzenia naszego salonu nowe.



Impreza urodzinowa odbędzie się 22 lipca o godz. 13 w Reasurant Stars 5 (ul. Elektryczna 12, przy Teatrze Dramatycznym) i będzie miała charakter pikniku. Załoga salonu kosmetycznego Salamandra przygotowała dla gości mnóstwo atrakcji. By połączyć przyjemne z pożytecznym urodziny podzielone zostały na dwie części. W ramach pierwszej odbędą się dwie prelekcje. Sylwia Łuniewska powie kilka słów o zasadach skutecznej komunikacji. Marta Jaromińska, kosmetolog, linergistka i współwłaścicielka Salamadry wyjaśni zaś jak wyglądać powinna właściwa pielęgnacja skóry. Później przyjdzie czas na zabawy i przyjemności. Najpierw na stół „wjedzie” tort przygotowany przez Fit Cake, którym każda z pań będzie mogła uraczyć się bezkarnie, ponieważ nie zawiera tzw. „złych” i nadprogramowych kalorii. Podczas zabaw i konkursów rozlosowane zostaną wśród gości atrakcyjne nagrody.



A oto co można wygrać podczas Salamandra Beauty Picnic: „Mocca” salon fryzjerski Ewy Kożuchowskiej przekazał bon na strzyżenie z regeneracją i modelowaniem, Łukasz Borowski voucher na godzinny masaż kręgosłupa, Ewelina Sadowska - bon na kobiecą sesję zdjęciową. Wśród nagród jest także spersonalizowany album zdjęciowy i zaproszenia ślubne Glam Art. Ponadto bilety do kina Helios, prezent od Semilac Białystok - Nefelle, bon 200 zł do Mrs. Sporty, karnet na 11 treningów do NelFit, voucher na konsultacje i analizę składu ciała u psychodietetyczki Anny Kuczkin, a na finał BMW X2 na weekend od Auto- Fus Group Białystok.



Salamandra Beauty Clinic mieści się na II piętrze kamienicy przy ul Sienkiewicza 5 w Białymstoku. Świadczy profesjonalne usługi z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej, fizjoterapii, dietetyki i wizażu.