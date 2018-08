Rozpocznij rok szkolny ze sklepem TwojaZagroda.pl i darmowym planem lekcji

To nie pierwsza akcja organizowana przez sklep rolniczy z ofertą części do maszyn i ciągników rolniczych, a także dealera producentów Metal-Fach, Farmtrac czy POM Augustów. W ubiegłym roku w ramach programu „Bądź widoczny- bądź bezpieczny"uczniowie podlaskich szkół otrzymali kamizelki odblaskowe, które zapewniają im spokojny powrót do domu po zmierzchu, lub gwarantują bezpieczne wycieczki szkolne.

- Teraz chcemy podarować dzieciom użyteczne plany lekcji, które będą zdobiły odpowiednie do ich wieku kolorowe ilustracje – mówi przedstawiciel sklepu TwojaZagroda.pl i dodaje, że każde dziecko otrzyma 2 wersje planu lekcji. - Jeden w dużym formacie (B4), idealny do postawienia na biurku lub przyczepieniu nad szafką z zeszytami, drugi w małym formacie (A5), który świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu w szkole.

Obie wersje planu zostaną wydrukowane na wysokiej jakości grubym papierze kredowym. Nauczyciele będą mogli rozdać je uczniom podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych lub na pierwszych zajęciach wychowawczych.

Udział w programie jest całkowicie darmowy, wszystkie koszty pokrywa sklep rolniczy TwojaZagroda.pl mieszczący się w Sokółce, na ulicy Kresowej 62.

- Również koszty związane z transportem planów do szkół są po naszej stronie. Zwracamy się więc do dyrektorów szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego, znajdujących się na terenach wiejskich i przedstawiamy im naszą ofertę, na odpowiedzi czekamy do 20 sierpnia – mówi przedstawiciel sklepu.

Szkoły, które chcą przystąpić do programu edukacyjnego, organizowanego przez sklep rolniczy proszone są kontakt pod tym adresem: m.kulik@metalfach.com.pl

W wiadomości należy podać pełny adres szkoły, telefon kontaktowy dla kuriera oraz informacje o liczbie uczniów w klasach 1-3.

Darmowe plany lekcji mogą również otrzymać rodzice odwiedzając sklep stacjonarny w Sokółce. Plany lekcji będą dostępne już od ostatniego tygodnia sierpnia.