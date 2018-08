Tornistry i przybory szkolne pilnie potrzebne. Fundacja „Pomóż Im” organizuje już po raz czwarty akcję „Wyprawkę od serca”.

Sierpień to czas szaleństwa szkolnych zakupów i przygotowywania się do nowego roku szkolnego. Opieka nad dzieckiem hospicyjnym wymaga maksymalnego poświęcenia. To ogromny trud i wysiłek, w tym również finansowy. Początek nowego roku szkolnego zawsze wiąże się z dodatkowymi, niemałymi przecież, wydatkami: zakup podręczników czy wyprawek.

- Gorąco zachęcamy, aby przy tej okazji pamiętać również i o tych, dla których zakup opakowania kredek czy nowych zeszytów to wydatek nadwyrężający domowy budżet. Będziemy wdzięczni za każde, nawet symboliczne wsparcie – mówi Michał Gleń z Fundacji „Pomóż Im”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do akcji można przyłączyć się na dwa sposoby: kupując konkretne produkty zgodnie z listą zapotrzebowania lub wspomagając finansowo za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pomozim.org.pl.

To niezwykle proste, wystarczy kliknąć przycisk "ZRÓB TO" obok imienia dziecka,. Można też dokonać wpłaty na rachunek bankowy Fundacji: 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536.Zakupione produkty można również dostarczyć do siedziby Fundacji, mieszczącej się przy ulicy Ciołkowskiego 88J w Białymstoku.

- Na skompletowanie "Wyprawek od serca" jest jeszcze sporo czasu. Pakowanie szkolnych zestawów zaplanowaliśmy na ostatni tydzień sierpnia, tak aby przed pierwszym po wakacjach dzwonkiem, wyprawki trafiły do naszych hospicyjnych rodzin. Prosimy o dostarczenie wyprawek szkolnych do 27 sierpnia – mówi Michał Gleń i dodaje - To nie anonimowy cel. Można wybrać konkretne dziecko, a tym samym dokonać realnej zmiany w jego życiu. Niech powrót do szkoły i przedszkola nie będzie stresem, a ekscytującą, nową przygodą.

„Wyprawka od serca” może składać się z: zeszytów, piórnika, ołówka, temperówki, gumki, linijki, kleju w sztyfcie, nożyczek, kredek, farb, mazaków, bloków rysunkowych, technicznych, papieru kolorowego, kolorowej bibuły, plasteliny i oczywiście… plecaka lub tornistra.