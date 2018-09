Sokólski Metal-Fach kolejny raz zaprezentował się na Agro Show w Bednarach

Bednary, położone zaledwie 25 kilometrów od Poznania to miejscowość gdzie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, zorganizowała największe rolnicze, plenerowe targi zarówno w Polsce jak i w Europie. W ich trakcie rolnicy mieli możliwość poznania kompleksowej oferty wszystkich przydatnych im usług.



Było to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym. Oprócz polskich maszyn, prezentowane były również urządzenia zagraniczne, które pokazali przedstawiciele aż stu firm i przedsiębiorstw.



21 września odbyły się pierwsze, spektakularne pokazy maszyn rolniczych. W tym roku po raz pierwszy były one przeprowadzone w nowej formule. Na polu pokazowym zostały zaprezentowane maszyny do uproszczonej uprawy roli i siewu. Prezentowane były również rozsiewacze nawozów mineralnych oraz ciągniki i kombajny.



- Bardzo ucieszył nas fakt, że kolejny raz mogliśmy zaprezentować nasz asortyment na tak prestiżowej imprezie. Od wielu lat ciężko pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty i wprowadzaniem do niej tylko takich produktów i maszyn, które są gwarancją efektywnej, wydajnej i co najważniejsze oszczędnej pracy w gospodarstwach zarówno w Polsce jak i za granicą – mówi Joanna Jatkowska kierownik marketingu firmy Metal-Fach.



Na targach w Bednarach Metal-Fach pochwalił się między innymi agregatami uprawowymi. Nowością była możliwość umówienia się na testy przed zakupem. Rozrzutnikami, w tym nowym 18-tonowym N277 Cerberus oraz N276 Falcon z wygodnym obniżonym załadunkiem specjalnie dostosowanym do potrzeb rolników. Oprócz możliwości oglądania urządzeń, klienci mieli szansę na profesjonalne i kompetentne doradztwo techniczne w zakresie odpowiedniego wyboru maszyn i akcesoriów.