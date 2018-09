Enduro Rally 24 wystartowało w miniony weekend

- To jedyne miejsce, gdzie amatorzy mogli wystartować w profesjonalnie przygotowanym wyścigu na poziomie rajdów zawodowych. Przygotowane klasy rajdu, pozwoliły dopasować się każdemu maniakowi jazdy enduro, a specjalna klasa Rally24 to ukłon w stronę najbardziej ambitnych i wytrwałych zawodników – mówił jeden z organizatorów Enduro Rally 24.



Enduro Rally 24 rozegrane zostało w czterech klasach, które podzielono ze względu na długość trasy. Miłośników motocyklowej rywalizacji na pewno ucieszył fakt, że w sportowej klasie Rally 24 swoją obecnością zaszczycili doświadczeni zawodnicy, którzy niedokrojenie startowali w Rajdzie Dakar. Mowa między innymi o Macieju Berdyszu. Ten zawodnik trasę Dakar przejechał czterokrotnie.



Kolejna postać, dobrze znana miłośnikom rajdów to Zbigniew Tarnawski, uczestnik światowego finału GS Trophy, utytułowany zawodnik w Moto Gymkhanie, trener techniki jazdy, pasjonat rajdów i podróży motocyklowych. W trakcie imprezy poprowadził on szkolenie z jazdy ciężkim motocyklem w offroadzie.



Na starcie zameldowała się również Ewa Pikosz. To utytułowana zawodniczka MX i laureatka konkursu zorganizowanego przez organizatorów, w którym główną nagrodą było uczestnictwo w Enduro Rally 24 na motocyklu przygotowanym pod rajdy cross country.



Parterem imprezy był olsztyński dealer KTM-a, więc na mecie na zawodników czekały ciekawe nagrody. Współorganizatorem natomiast była Fundacja Wspierania Rehabilitacji Motocyklistów i Quadowców. Jej przedstawiciele zawodnikom Enduro Rally 24 przygotowali szkolenie medyczne, pogadankę na temat bezpieczeństwa używania kasku czyli budowania świadomej i odpowiedzialnej jazdy motocyklem.



Jednym ze sponsorów tej unikalnej imprezy była Wytwórnia Wód i Napoi Krynka, która zadbała o odpowiednie nawodnienie uczestników rajdu.



- Zawsze staramy się wspierać cenne inicjatywy i przedsięwzięcia, zwłaszcza sportowe. Tym razem w krainie mazurskich jezior zmierzyli się miłośnicy jednośladów. Mam nadzieję, że nasze wody i napoje przypadły do gustu wszystkim zawodnikom Enduro Rally 24 - mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.