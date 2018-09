Udany piknik historyczny

Piknik odbył się 22 września. Miał na celu upamiętnienie Bitwy Niemeńskiej z 1920 roku, jak również nawiązanie relacji pomiędzy młodzieżą ze szkoły w Krynkach i rówieśnikami ze szkół białoruskich z Brzostowicy Wielkiej i Grodna.



- Piknik odbył się w dwóch lokalizacjach na terenie Krynek. Zaczęliśmy już o 8:00 rano w Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Kościelnej 24. Następnie obchody przeniosły się do Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 5 – mówi Dorota Parzymies, prezes Fundacji MultiOcalenie”. - Bardzo cieszymy się, że w tym roku w pikniku historycznym wzięła udział młodzież z białoruskich placówek oświatowych.



Impreza rozpoczęła się od powitania, przedstawienia gości i rozdania pakietów startowych uczestnikom Biegu Wolności. Dystans biegu wynosi dokładnie 1920 m. Organizatorzy imprezy w ten symboliczny sposób nawiązali do daty Bitwy Niemeńskiej.



- Po biegu i dekoracji zwycięzców wypuściliśmy w niebo 1920 biało-czerwonych balonów z życzeniami dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Złożyliśmy również kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza z wojny 1920 r. - dodaje prezes Fundacji.



Następnie obchody przeniosły się na teren Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 5, gdzie o godzinie 12:30 wystawiony został monodram „Zapiski oficera Armii Czerwonej” . Po spektaklu, o godzinie 14:00, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Kresowy Patriota”. Tytułem tym uhonorowane zostały osoby, które na co dzień w wyjątkowy sposób dbają o swoją małą Ojczyznę dając w ten sposób najlepsze świadectwo patriotyzmu i troski o kraj.



Na zakończenie organizatorzy zaprosili na kresowy poczęstunek.



Współorganizatorami Pikniku Historycznego był: Urząd Gminy w Krynkach, Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach oraz KRYNKA.



- Bardzo się cieszę, że współtworzyliśmy tak cenną i wartościową imprezę, która odbyła się w naszych rodzimych Krynkach. Historia jest najlepszą nauczycielką życia i takie inicjatywy jak ta, za którą odpowiada Fundacja MultiOcalenie, zawsze będziemy wspierać. Bardzo nam zależy, aby uczniowie mieli świadomość, że historia Polski jest bardzo bogata, a zarazem nie mniej burzliwa. Jednak to są nasze korzenie i nie możemy o tym zapominać - mówi Mieczysław Surowiec, prezes Krynki.



Piknik Historyczny współfinansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Fundacji PZU.