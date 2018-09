Bestie pokażą pazury? W sobotę mecz z KS Warszawianka

Wygrana u siebie z SPR Nowe Piekuty (31:28), remis po trudnym meczu wyjazdowym w Dąbrowie Białostockiej z KS Szczypiorniakiem (26:26) i w sumie 4 zdobyte punkty, to stawia białostockie Bestie w niezłej pozycji przed sobotnim starciem. Ale zagrają z KS Warszawianka, mistrzem województwa mazowieckiego w ubiegłym sezonie, lubiącym sprawiać niespodzianki.



- Żaden przeciwnik nam nie straszny – zapewnia Marek Porycki, prezes Stowarzyszenia Bestios. – Jesteśmy właśnie na świeżo po analizach pierwszych spotkań. Można stwierdzić, że wszystkie zespoły grają na podobnym poziomie, rozgrywki są bardzo wyrównane i każdy ma szanse. Postaramy się więc szalę zwycięstwa przechylić na naszą stronę. Jest to w naszym zasięgu.



KS Warszawianka słynie z świetnej kadry juniorskiej, która regularnie zasila drużynę. Jednak potem większość zawodników wytraca swój młodzieńczy impet. Trener Bestii Mateusz Antolak zdradza, że ma sposób i specjalną taktykę na warszawiaków.



- Nie będziemy zdradzać szczegółów, ale jesteśmy dobrze nastawieni do gry – mówi prezes Porycki. – Zaczniemy spokojnie, w pełni skoncentrowani i będziemy grać swoje, coraz bardziej rozgrzani wraz z upływem kolejnych minut meczu. Liczę na, że osiągniemy swoje optimum, kiedy rywale będą już odpadali. Spokój, siła psychiczna i wytrzymałość, to nasze atuty. Zawodnicy są chętni do gry. Naprawdę bardzo im się chce. I to jest bezcenne.



Ostatniemu meczowi z Nowymi Piekutami rozegranemu w Białymstoku przyglądało się ponad 180 osób. Hala zapełniona była w trzech czwartych. Świadczy to o tym, że szczypiorniak zdobywa nowych fanów.



- Bardzo liczymy na kibiców i gorąco zapraszamy na sobotni mecz – dodaje Marek Porycki. – To tak jakby mieć dodatkowego 8 zawodnika. Na starcie daje to wielką przewagę.



Mecz odbędzie się 29 września o godz. 17.00. Tradycyjnie rozegrany zostanie w SP nr 50 w Białymstoku. Dobrą tradycją stał się też konkurs dla najmłodszych kibiców, przeprowadzany w przerwie meczu przez Pawła Pietrowcewa, bramkarza i znakomitego animatora. Także podczas spotkania z KS Warszawianką będzie do wygrania kilka pomarańczowych koszulek Bestii. Wstęp na mecz jest bezpłatny.