Życie jest literaturą. Zebrane biograficznie

Dziewiąta edycja festiwalu trwać będzie od 13 do 17 października. Spotkania z pisarzami, a także finałowy koncert Piotra Bukartyka tradycyjnie odbędą się w klubie Zmiana Klimatu przy ul. Warszawskiej 6. Wstęp ma wszystkie festiwalowe imprezy jest bezpłatny.



- Zebrane, największy festiwal literacki w Polsce północno-wschodniej, stwarza możliwość spotkania z wybitnymi pisarzami – mówi Marek Kochanowski z Fabryki Bestsellerów, która od początku jest organizatorem wydarzenia. - W tym roku najsilniej reprezentowanym na festiwalu gatunkiem jest biografia, ciesząca się w ostatnich latach powadzeniem niemalże porównywalnym do reportażu. Warto dodać, iż festiwalowe spotkania przyciągają nie tylko miłośników dobrej literatury, ale też i tych, którzy chcą posłuchać i porozmawiać z fascynującymi osobowościami.



Amatorzy biografii powinni więc już dzisiaj zarezerwować czas na wieczór autorski z Ludwiką Włodek, autorką nagradzanej książki „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów”, opowiadającej między innymi o jej pradziadku, jednym z luminarzy polskiej literatury - Jarosławie Iwaszkiewiczu. Czytelnicy na pewno skorzystają też możliwości porozmawiania z biografem Czesława Miłosza. Na „Zebrane” zaproszony został m.in. Andrzej Franaszek, który poświęcił polskiemu nobliście ponad 1000 stron. Pisarz będzie też mówił o wydanej niedawno biografii Zbigniewa Herberta, który był kandydatem do Nobla. Spotkanie z nim zaplanowane jest na 14 października. Dzień wcześniej będzie można z kolei porozmawiać z Arturem Domosławskim, reportażystą i podróżnikiem, znawcą Ameryki Łacińskiej, ale przede wszystkim autorem kontrowersyjnej biografii o Ryszardzie Kapuścińskim. Ciekawie też zapowiada się dyskusja z udziałem Klementyny Suchanow i Rafała Księżyka pt.: „Napisać życiorys”. Bibliofile na pewno nie opuszczą spotkania z prof. Ryszardem Koziołkiem, literaturoznawcą i autorem bestsellerowej książki o książkach pt.; „Dobrze się myśli literaturą”.



Tegoroczny festiwal trwać będzie 5 dni i uświetni go 12 literackich sław. Na zakończenie zagra Piotr Bukartyk, artysta poruszający się na pograniczu wielu gatunków muzycznych, mieszający rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabaretem i piosenką literacką. Szerokiej publiczności znany jest od lat m.in. z piątkowych audycji "Urywki z Rozrywki" w radiowej Trójce. Bezpłatne zaproszenia na koncert są do odebrania w Zmianie Klimatu od 4 października.



Organizatorzy festiwalu zadbali też o to, by czytelnicy mogli na miejscu kupić książki oraz poprosić ulubionego autora o złożenie na niej autografu. Na stoisku TaniaKsiazka.pl, jednej z największych polskich księgarni internetowych, będzie można nabyć pozycje wszystkich zaproszonych na festiwal gości.



- To zaszczyt wspierać tę świetną i ambitną imprezę literacką, rokrocznie gromadzącą tak wielu czytelników, rozdyskutowanych i znających się na książkach. Nie mogło nas, księgarni z Białegostoku, na niej zabraknąć – mówi Łukasz Kierus, prezes TaniaKsiazka.pl. – Zapewniamy, że ceny naszych książek wystawionych w festiwalowej księgarni będą promocyjne i mamy nadzieję, że żaden z miłośników literatury nie wyjdzie z imprezy z pustymi rękoma.